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Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 31 de la MLS

Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Dick's Sporting Goods Park, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Rapids vs. Whitecaps, MLS
Rapids vs. Whitecaps, MLS

Colorado Rapids recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 24 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Dick's Sporting Goods Park. Vancouver llega con la camiseta de líder y una ventaja que no quiere soltar a falta de pocas fechas para que termine la temporada regular.

Colorado pelea por asegurar un lugar cómodo en zona de playoffs y necesita puntos para no complicarse en las últimas jornadas.

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La actualidad de ambos equipos

Colorado Rapids no pierde en sus últimos tres partidos, aunque tampoco gana: encadenó empates ante Minnesota United y San Jose Earthquakes antes de igualar sin goles en su visita a Portland Timbers. Con 39 puntos y el noveno puesto, el equipo necesita volver a sumar de manera contundente si quiere llegar más tranquilo a la definición de la fase regular.

Vancouver Whitecaps se mantiene en lo más alto de la tabla con 55 unidades y acaba de cortar una racha de empates con un triunfo 2-1 como visitante ante Austin FC. Antes había igualado sin goles frente a St. Louis City y también empatado ante LAFC, pero ese resultado ante los texanos le devolvió el envión antes de este cruce.

El historial entre Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 35 enfrentamientos, Colorado ganó 14, Vancouver 13 y hubo 8 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del equipo estadounidense (48 contra 46). En los cruces más recientes se impuso Vancouver Whitecaps por 3-1 en abril, aunque antes de eso Colorado había respondido con un contundente 3-0 en 2025. La tendencia de los últimos encuentros muestra que ninguno logró sacar ventajas claras por mucho tiempo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids3-1MLS
13/07/2025Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps3-0MLS
06/04/2025Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids2-0MLS
02/06/2024Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids2-1MLS
16/05/2024Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps1-0MLS
28/09/2023Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps2-2MLS
30/04/2023Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids0-0MLS
11/09/2022Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps3-1MLS
18/08/2022Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids2-1MLS
20/09/2021Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps1-1MLS

Horario del partido

  • México: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
  • New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
  • Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
  • Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
  • D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
  • Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
  • FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
  • Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
  • San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
  • Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

En síntesis

  • Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Colorado Rapids suma 39 puntos en el torneo.
  • Vancouver Whitecaps suma 55 puntos en el torneo.
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