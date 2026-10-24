Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 31 de la MLS

Colorado Rapids recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 24 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Dick's Sporting Goods Park. Vancouver llega con la camiseta de líder y una ventaja que no quiere soltar a falta de pocas fechas para que termine la temporada regular.
Colorado pelea por asegurar un lugar cómodo en zona de playoffs y necesita puntos para no complicarse en las últimas jornadas.
La actualidad de ambos equipos
Colorado Rapids no pierde en sus últimos tres partidos, aunque tampoco gana: encadenó empates ante Minnesota United y San Jose Earthquakes antes de igualar sin goles en su visita a Portland Timbers. Con 39 puntos y el noveno puesto, el equipo necesita volver a sumar de manera contundente si quiere llegar más tranquilo a la definición de la fase regular.
Vancouver Whitecaps se mantiene en lo más alto de la tabla con 55 unidades y acaba de cortar una racha de empates con un triunfo 2-1 como visitante ante Austin FC. Antes había igualado sin goles frente a St. Louis City y también empatado ante LAFC, pero ese resultado ante los texanos le devolvió el envión antes de este cruce.
El historial entre Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 35 enfrentamientos, Colorado ganó 14, Vancouver 13 y hubo 8 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del equipo estadounidense (48 contra 46). En los cruces más recientes se impuso Vancouver Whitecaps por 3-1 en abril, aunque antes de eso Colorado había respondido con un contundente 3-0 en 2025. La tendencia de los últimos encuentros muestra que ninguno logró sacar ventajas claras por mucho tiempo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids
|3-1
|MLS
|13/07/2025
|Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps
|3-0
|MLS
|06/04/2025
|Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids
|2-0
|MLS
|02/06/2024
|Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids
|2-1
|MLS
|16/05/2024
|Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps
|1-0
|MLS
|28/09/2023
|Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps
|2-2
|MLS
|30/04/2023
|Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids
|0-0
|MLS
|11/09/2022
|Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps
|3-1
|MLS
|18/08/2022
|Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids
|2-1
|MLS
|20/09/2021
|Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps
|1-1
|MLS
Horario del partido
- México: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Colorado Rapids suma 39 puntos en el torneo.
- Vancouver Whitecaps suma 55 puntos en el torneo.