Columbus Crew vs. Toronto FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 31 de la MLS

Columbus Crew recibe a Toronto FC este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field. Faltan pocas fechas para que cierre la temporada regular y cada punto empieza a pesar distinto. Columbus llega con el envión de un triunfo afuera y no quiere relajarse justo ahora.
Los dos equipos están metidos en la pelea de la tabla y necesitan sumar para no depender de otros resultados en las últimas jornadas. Un partido entre vecinos de posición que puede mover varios casilleros.
La actualidad de ambos equipos
Columbus Crew llega 11° con 35 puntos tras ganarle 2-0 a Cincinnati de visitante, un resultado que le permitió cortar una racha irregular. Antes de eso había goleado 3-1 de local a Charlotte y perdido ante Orlando City, así que el funcionamiento del equipo va de menos a más en las últimas semanas.
Toronto FC viene de un presente similar: está 9°, un escalón arriba de su rival, con 36 unidades después de ganarle 2-0 a los Red Bulls en Nueva York. El equipo canadiense empató 3-3 con Orlando y venció a Montreal en sus dos presentaciones previas, números que muestran un equipo que ataca pero también se abre atrás.
El historial entre Columbus Crew y Toronto FC
El historial favorece a Columbus, que ganó 21 de los 51 cruces frente a los 14 de Toronto, con 16 empates completando la cuenta. En goles también manda el local de este sábado, con 76 convertidos contra 67 del equipo canadiense.
En el enfrentamiento más reciente, de marzo de este año, Toronto FC se impuso 2-1 ante Columbus, cortando una seguidilla en la que predominaban los empates entre ambos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Toronto FC vs. Columbus Crew
|2-1
|MLS
|20/09/2025
|Columbus Crew vs. Toronto FC
|1-1
|MLS
|16/08/2025
|Toronto FC vs. Columbus Crew
|1-1
|MLS
|18/09/2024
|Toronto FC vs. Columbus Crew
|0-2
|MLS
|06/07/2024
|Columbus Crew vs. Toronto FC
|4-0
|MLS
|26/08/2023
|Columbus Crew vs. Toronto FC
|2-0
|MLS
|12/03/2023
|Toronto FC vs. Columbus Crew
|1-1
|MLS
|29/06/2022
|Toronto FC vs. Columbus Crew
|1-2
|MLS
|12/03/2022
|Columbus Crew vs. Toronto FC
|2-1
|MLS
|29/05/2021
|Columbus Crew vs. Toronto FC
|2-1
|MLS
Horario del partido
- México: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
- New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Columbus Crew y Toronto FC se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Columbus Crew suma 35 puntos en el torneo.
- Toronto FC suma 36 puntos en el torneo.