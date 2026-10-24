Columbus Crew vs. Toronto FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 31 de la MLS

Columbus Crew y Toronto FC se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Columbus Crew recibe a Toronto FC este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field. Faltan pocas fechas para que cierre la temporada regular y cada punto empieza a pesar distinto. Columbus llega con el envión de un triunfo afuera y no quiere relajarse justo ahora.

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Los dos equipos están metidos en la pelea de la tabla y necesitan sumar para no depender de otros resultados en las últimas jornadas. Un partido entre vecinos de posición que puede mover varios casilleros.

La actualidad de ambos equipos

Columbus Crew llega 11° con 35 puntos tras ganarle 2-0 a Cincinnati de visitante, un resultado que le permitió cortar una racha irregular. Antes de eso había goleado 3-1 de local a Charlotte y perdido ante Orlando City, así que el funcionamiento del equipo va de menos a más en las últimas semanas.

Toronto FC viene de un presente similar: está 9°, un escalón arriba de su rival, con 36 unidades después de ganarle 2-0 a los Red Bulls en Nueva York. El equipo canadiense empató 3-3 con Orlando y venció a Montreal en sus dos presentaciones previas, números que muestran un equipo que ataca pero también se abre atrás.

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El historial entre Columbus Crew y Toronto FC

El historial favorece a Columbus, que ganó 21 de los 51 cruces frente a los 14 de Toronto, con 16 empates completando la cuenta. En goles también manda el local de este sábado, con 76 convertidos contra 67 del equipo canadiense.

En el enfrentamiento más reciente, de marzo de este año, Toronto FC se impuso 2-1 ante Columbus, cortando una seguidilla en la que predominaban los empates entre ambos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Toronto FC vs. Columbus Crew 2-1 MLS 20/09/2025 Columbus Crew vs. Toronto FC 1-1 MLS 16/08/2025 Toronto FC vs. Columbus Crew 1-1 MLS 18/09/2024 Toronto FC vs. Columbus Crew 0-2 MLS 06/07/2024 Columbus Crew vs. Toronto FC 4-0 MLS 26/08/2023 Columbus Crew vs. Toronto FC 2-0 MLS 12/03/2023 Toronto FC vs. Columbus Crew 1-1 MLS 29/06/2022 Toronto FC vs. Columbus Crew 1-2 MLS 12/03/2022 Columbus Crew vs. Toronto FC 2-1 MLS 29/05/2021 Columbus Crew vs. Toronto FC 2-1 MLS

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Horario del partido

México: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs

New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs

Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

En síntesis