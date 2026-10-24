D.C. United vs. FC Cincinnati en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 31 de la MLS

D.C. United recibe a FC Cincinnati este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Audi Field. Todavía con el sabor amargo de la derrota del miércoles fresco, D.C. United tiene la chance de dar vuelta la página casi de inmediato ante el mismo rival.
Ninguno de los dos pelea por el título de la fase regular, pero a esta altura del calendario cada punto cuenta para asegurar un lugar en los playoffs.
La actualidad de ambos equipos
D.C. United llega golpeado: después de ganarle a New York Red Bulls, encadenó dos tropiezos seguidos, primero una goleada en contra ante Orlando City y después la caída frente a este mismo rival. Está 13° con 33 unidades en 30 fechas y necesita reaccionar rápido si quiere meterse en zona de clasificación.
FC Cincinnati, en cambio, llega envalentonado por ese triunfo reciente, aunque antes había perdido en su cancha ante Columbus Crew y New England Revolution. Con 39 puntos y el octavo puesto, el equipo todavía tiene margen para seguir sumando de cara al cierre de la temporada.
El historial entre D.C. United y FC Cincinnati
El historial entre ambos es parejo: de 16 enfrentamientos, D.C. United ganó 6, FC Cincinnati 5 y hubo 5 empates, con una diferencia de goles ajustada a favor del local de este sábado. El antecedente más reciente es justamente el de esta misma semana, cuando Cincinnati se impuso 2-1 de local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/10/2026
|FC Cincinnati vs. D.C. United
|2-1
|MLS
|31/05/2025
|FC Cincinnati vs. D.C. United
|1-2
|MLS
|12/04/2025
|D.C. United vs. FC Cincinnati
|0-1
|MLS
|03/07/2024
|D.C. United vs. FC Cincinnati
|2-3
|MLS
|10/03/2024
|FC Cincinnati vs. D.C. United
|0-0
|MLS
|24/06/2023
|D.C. United vs. FC Cincinnati
|3-0
|MLS
|06/05/2023
|FC Cincinnati vs. D.C. United
|2-1
|MLS
|09/10/2022
|D.C. United vs. FC Cincinnati
|2-5
|MLS
|05/03/2022
|FC Cincinnati vs. D.C. United
|0-1
|MLS
|25/09/2021
|D.C. United vs. FC Cincinnati
|4-2
|MLS
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
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- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
- Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- D.C. United y FC Cincinnati se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- D.C. United suma 33 puntos en el torneo.
- FC Cincinnati suma 39 puntos en el torneo.