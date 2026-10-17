Dónde ver EN VIVO Minnesota United vs. St. Louis City por la jornada 30 de la MLS: TV y streaming online

Minnesota United recibe a St. Louis City este sábado 17 de octubre desde las 14:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. St. Louis City llega como una de las ofensivas más candentes de la MLS y Minnesota necesita cortarle la racha si quiere meterse de lleno en la pelea por los playoffs.
Con la temporada regular llegando a su recta final, cada punto pesa doble: St. Louis pelea por asegurar un lugar entre los mejores y Minnesota no puede permitirse más tropiezos si quiere clasificar.
La actualidad de ambos equipos
Minnesota United viene de dos empates seguidos, el último 2-2 como visitante ante Colorado Rapids, después de haber caído 1-3 frente a Seattle Sounders. Son 31 puntos en 29 partidos y el 13° puesto habla de un equipo irregular, que necesita encontrar continuidad en las semanas que quedan para asegurar su lugar en la siguiente fase.
St. Louis City, en cambio, atraviesa un gran momento: viene de golear 6-2 a LA Galaxy y de ganar 3-0 como visitante ante New York Red Bulls, aunque frenó esa racha con un 0-0 ante Vancouver Whitecaps. Con 51 puntos y el segundo puesto de la tabla, es uno de los animadores de la temporada y llega con la ventaja de pelear arriba sin sobresaltos.
El historial entre Minnesota United y St. Louis City
El historial reciente favorece claramente a Minnesota, que ganó 4 de los 5 cruces y acumula 14 goles contra 8 de St. Louis. Sin embargo, el antecedente más cercano rompió esa tendencia: en septiembre, St. Louis City lo goleó 4-2 como local, un resultado que puede servir de antecedente para lo que se viene en el Allianz Field.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/09/2026
|St. Louis City vs. Minnesota United
|4-2
|MLS 2026
|27/07/2025
|St. Louis City vs. Minnesota United
|1-2
|MLS 2025
|21/05/2025
|Minnesota United vs. St. Louis City
|3-2
|2025
|18/05/2025
|Minnesota United vs. St. Louis City
|3-0
|MLS 2025
|20/10/2024
|Minnesota United vs. St. Louis City
|4-1
|2024 MLS
Horario del partido
- México: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs
- Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Minnesota United y St. Louis City se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Minnesota United suma 31 puntos en el torneo.
- St. Louis City suma 51 puntos en el torneo.