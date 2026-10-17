Dónde ver EN VIVO Minnesota United vs. St. Louis City por la jornada 30 de la MLS: TV y streaming online

Minnesota United y St. Louis City se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Allianz Field, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Minnesota United recibe a St. Louis City este sábado 17 de octubre desde las 14:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. St. Louis City llega como una de las ofensivas más candentes de la MLS y Minnesota necesita cortarle la racha si quiere meterse de lleno en la pelea por los playoffs.

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Con la temporada regular llegando a su recta final, cada punto pesa doble: St. Louis pelea por asegurar un lugar entre los mejores y Minnesota no puede permitirse más tropiezos si quiere clasificar.

La actualidad de ambos equipos

Minnesota United viene de dos empates seguidos, el último 2-2 como visitante ante Colorado Rapids, después de haber caído 1-3 frente a Seattle Sounders. Son 31 puntos en 29 partidos y el 13° puesto habla de un equipo irregular, que necesita encontrar continuidad en las semanas que quedan para asegurar su lugar en la siguiente fase.

St. Louis City, en cambio, atraviesa un gran momento: viene de golear 6-2 a LA Galaxy y de ganar 3-0 como visitante ante New York Red Bulls, aunque frenó esa racha con un 0-0 ante Vancouver Whitecaps. Con 51 puntos y el segundo puesto de la tabla, es uno de los animadores de la temporada y llega con la ventaja de pelear arriba sin sobresaltos.

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El historial entre Minnesota United y St. Louis City

El historial reciente favorece claramente a Minnesota, que ganó 4 de los 5 cruces y acumula 14 goles contra 8 de St. Louis. Sin embargo, el antecedente más cercano rompió esa tendencia: en septiembre, St. Louis City lo goleó 4-2 como local, un resultado que puede servir de antecedente para lo que se viene en el Allianz Field.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/09/2026 St. Louis City vs. Minnesota United 4-2 MLS 2026 27/07/2025 St. Louis City vs. Minnesota United 1-2 MLS 2025 21/05/2025 Minnesota United vs. St. Louis City 3-2 2025 18/05/2025 Minnesota United vs. St. Louis City 3-0 MLS 2025 20/10/2024 Minnesota United vs. St. Louis City 4-1 2024 MLS

Horario del partido

México: 14:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs

Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

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En síntesis