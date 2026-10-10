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Dónde ver EN VIVO Orlando City vs. Columbus Crew por la jornada 28 de la MLS: TV y streaming online

Orlando City y Columbus Crew se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Inter.co Stadium, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Orlando City vs. Columbus, MLS
Orlando City vs. Columbus, MLS

Con la temporada regular de la MLS llegando a su recta final, Orlando City recibe el sábado 10 de octubre a Columbus Crew en el Inter.co Stadium, en un duelo directo por meterse entre los puestos de playoffs.

Orlando necesita cortar la mala racha para no complicarse el boleto a la postemporada, mientras Columbus llega con viento a favor y la chance de meter presión en la tabla. Son apenas seis jornadas las que quedan y cada punto empieza a pesar distinto.

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Horario del partido

  • México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

La actualidad de ambos equipos

Orlando City se metió en una mala racha justo cuando no podía permitírselo: cayó 2-4 ante Philadelphia Union y 2-4 ante New England Revolution en sus últimas dos salidas, después de haber goleado 3-0 a Toronto FC. Esa caída lo tiene séptimo con 34 puntos, una posición que todavía da playoffs pero que empieza a mirar hacia atrás.

Columbus Crew, en cambio, llega entonado. Ganó sus últimos dos compromisos, 2-1 a Inter Miami de local y 2-0 en la cancha de CF Montreal, tras la derrota ante New York Red Bulls. Con 29 puntos y el puesto 12, todavía no tiene el margen asegurado, pero el funcionamiento reciente le da motivos para pensar en meterse en la pelea.

El historial entre Orlando City y Columbus Crew

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 29 enfrentamientos, Orlando ganó 12, Columbus 10 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima (51 a 50) que confirma lo parejo de la serie. El antecedente más reciente es de este mismo mes: el 16 de septiembre, Columbus Crew se impuso 2-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/09/2026Columbus Crew vs. Orlando City2-1US Open Cup
12/04/2026Columbus Crew vs. Orlando City1-1MLS
04/10/2025Orlando City vs. Columbus Crew1-1MLS
26/07/2025Columbus Crew vs. Orlando City1-3MLS
21/09/2024Columbus Crew vs. Orlando City4-3MLS
25/05/2024Orlando City vs. Columbus Crew0-2MLS
25/11/2023Orlando City vs. Columbus Crew0-2MLS
16/09/2023Orlando City vs. Columbus Crew4-3MLS
13/05/2023Columbus Crew vs. Orlando City2-2MLS
09/10/2022Orlando City vs. Columbus Crew2-1MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
  • Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

En síntesis

  • Orlando City y Columbus Crew se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Orlando City suma 34 puntos en el torneo.
  • Columbus Crew suma 29 puntos en el torneo.
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