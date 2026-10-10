Dónde ver EN VIVO Orlando City vs. Columbus Crew por la jornada 28 de la MLS: TV y streaming online

Con la temporada regular de la MLS llegando a su recta final, Orlando City recibe el sábado 10 de octubre a Columbus Crew en el Inter.co Stadium, en un duelo directo por meterse entre los puestos de playoffs.
Orlando necesita cortar la mala racha para no complicarse el boleto a la postemporada, mientras Columbus llega con viento a favor y la chance de meter presión en la tabla. Son apenas seis jornadas las que quedan y cada punto empieza a pesar distinto.
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
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La actualidad de ambos equipos
Orlando City se metió en una mala racha justo cuando no podía permitírselo: cayó 2-4 ante Philadelphia Union y 2-4 ante New England Revolution en sus últimas dos salidas, después de haber goleado 3-0 a Toronto FC. Esa caída lo tiene séptimo con 34 puntos, una posición que todavía da playoffs pero que empieza a mirar hacia atrás.
Columbus Crew, en cambio, llega entonado. Ganó sus últimos dos compromisos, 2-1 a Inter Miami de local y 2-0 en la cancha de CF Montreal, tras la derrota ante New York Red Bulls. Con 29 puntos y el puesto 12, todavía no tiene el margen asegurado, pero el funcionamiento reciente le da motivos para pensar en meterse en la pelea.
El historial entre Orlando City y Columbus Crew
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 29 enfrentamientos, Orlando ganó 12, Columbus 10 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima (51 a 50) que confirma lo parejo de la serie. El antecedente más reciente es de este mismo mes: el 16 de septiembre, Columbus Crew se impuso 2-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/09/2026
|Columbus Crew vs. Orlando City
|2-1
|US Open Cup
|12/04/2026
|Columbus Crew vs. Orlando City
|1-1
|MLS
|04/10/2025
|Orlando City vs. Columbus Crew
|1-1
|MLS
|26/07/2025
|Columbus Crew vs. Orlando City
|1-3
|MLS
|21/09/2024
|Columbus Crew vs. Orlando City
|4-3
|MLS
|25/05/2024
|Orlando City vs. Columbus Crew
|0-2
|MLS
|25/11/2023
|Orlando City vs. Columbus Crew
|0-2
|MLS
|16/09/2023
|Orlando City vs. Columbus Crew
|4-3
|MLS
|13/05/2023
|Columbus Crew vs. Orlando City
|2-2
|MLS
|09/10/2022
|Orlando City vs. Columbus Crew
|2-1
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
- Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs
En síntesis
- Orlando City y Columbus Crew se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Orlando City suma 34 puntos en el torneo.
- Columbus Crew suma 29 puntos en el torneo.