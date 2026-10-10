Dónde ver EN VIVO Orlando City vs. Columbus Crew por la jornada 28 de la MLS: TV y streaming online

Orlando City y Columbus Crew se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Inter.co Stadium, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Con la temporada regular de la MLS llegando a su recta final, Orlando City recibe el sábado 10 de octubre a Columbus Crew en el Inter.co Stadium, en un duelo directo por meterse entre los puestos de playoffs.

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Orlando necesita cortar la mala racha para no complicarse el boleto a la postemporada, mientras Columbus llega con viento a favor y la chance de meter presión en la tabla. Son apenas seis jornadas las que quedan y cada punto empieza a pesar distinto.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Orlando City se metió en una mala racha justo cuando no podía permitírselo: cayó 2-4 ante Philadelphia Union y 2-4 ante New England Revolution en sus últimas dos salidas, después de haber goleado 3-0 a Toronto FC. Esa caída lo tiene séptimo con 34 puntos, una posición que todavía da playoffs pero que empieza a mirar hacia atrás.

Columbus Crew, en cambio, llega entonado. Ganó sus últimos dos compromisos, 2-1 a Inter Miami de local y 2-0 en la cancha de CF Montreal, tras la derrota ante New York Red Bulls. Con 29 puntos y el puesto 12, todavía no tiene el margen asegurado, pero el funcionamiento reciente le da motivos para pensar en meterse en la pelea.

El historial entre Orlando City y Columbus Crew

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 29 enfrentamientos, Orlando ganó 12, Columbus 10 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima (51 a 50) que confirma lo parejo de la serie. El antecedente más reciente es de este mismo mes: el 16 de septiembre, Columbus Crew se impuso 2-1.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/09/2026 Columbus Crew vs. Orlando City 2-1 US Open Cup 12/04/2026 Columbus Crew vs. Orlando City 1-1 MLS 04/10/2025 Orlando City vs. Columbus Crew 1-1 MLS 26/07/2025 Columbus Crew vs. Orlando City 1-3 MLS 21/09/2024 Columbus Crew vs. Orlando City 4-3 MLS 25/05/2024 Orlando City vs. Columbus Crew 0-2 MLS 25/11/2023 Orlando City vs. Columbus Crew 0-2 MLS 16/09/2023 Orlando City vs. Columbus Crew 4-3 MLS 13/05/2023 Columbus Crew vs. Orlando City 2-2 MLS 09/10/2022 Orlando City vs. Columbus Crew 2-1 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs

Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

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En síntesis