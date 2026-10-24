Dónde ver EN VIVO Portland Timbers vs. Charlotte FC por la jornada 31 de la MLS: TV y streaming online

Portland Timbers y Charlotte FC se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Providence Park, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Portland Timbers recibe a Charlotte FC este sábado 24 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Providence Park.

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Portland Timbers llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Charlotte FC tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Portland Timbers empató 0-0 como local ante Colorado Rapids. El conjunto marcha 12° con 34 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante LA Galaxy.

Charlotte FC viene de empatar 2-2 como visitante ante Philadelphia Union. El equipo ocupa el puesto 5 con 47 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Columbus Crew.

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El historial entre Portland Timbers y Charlotte FC

Portland Timbers y Charlotte FC se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 de Charlotte FC.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/02/2025 Charlotte FC vs. Portland Timbers 2-0 Club Friendlies 04/05/2024 Charlotte FC vs. Portland Timbers 2-0 MLS

Horario del partido

México: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs

Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

En síntesis

Portland Timbers y Charlotte FC se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.

se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. Portland Timbers suma 34 puntos en el torneo.

suma 34 puntos en el torneo. Charlotte FC suma 47 puntos en el torneo.