Dónde ver EN VIVO San Diego FC vs. Houston Dynamo por la jornada 29 de la MLS: TV y streaming online

San Diego FC y Houston Dynamo se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

San Diego FC llega golpeado por una seguidilla sin triunfos y el miércoles 14 de octubre necesita cortar la racha ante un rival que pelea arriba en la tabla. Houston Dynamo se mete en California con la idea de no perder pisada en la pelea por los puestos de playoffs.

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La diferencia en la tabla es clara: San Diego está en la mitad de la MLS y Houston pelea entre los cinco primeros, así que el partido sirve para medir qué tan lejos quedó el equipo local de los puestos que le interesan a esta altura del campeonato.

Horario del partido

México: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

San Diego FC no gana hace tres fechas y el golpe más reciente fue duro: cayó 4-1 como visitante ante New York Red Bulls. Antes había rescatado puntos en dos empates seguidos, 3-3 con Austin y 2-2 con Inter Miami, pero la imagen general es la de un equipo que no logra cerrar partidos y que necesita un triunfo para no perderle pisada a la mitad de tabla.

Houston Dynamo llega entero en la pelea de arriba, quinto con 45 puntos, aunque tampoco carbura del todo: viene de empatar 2-2 de visitante con Minnesota y antes había perdido en casa contra Sporting Kansas City. El empate con Cincinnati completa un cierre de calendario irregular, con más puntos repartidos que victorias, algo que no le cae bien a un equipo que se ilusiona con meterse entre los mejores de la conferencia.

El historial entre San Diego FC y Houston Dynamo

El historial entre ambos es parejo pero con ventaja reciente para Houston, que ganó dos de los tres cruces previos por uno de San Diego, con los goles repartidos exactamente igual, 7 para cada lado. El antecedente más cercano, en abril, terminó 1-0 para Houston, que en la jornada anterior a esa, cuando recibió a San Diego, había caído 4-2. El tercer capítulo también quedó para los texanos, que ganaron 4-3 en una visita a California con mucho gol de los dos lados.

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Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/04/2026 Houston Dynamo vs. San Diego FC 1-0 MLS 05/10/2025 Houston Dynamo vs. San Diego FC 2-4 MLS 06/07/2025 San Diego FC vs. Houston Dynamo 3-4 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

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En síntesis