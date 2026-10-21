FC Cincinnati vs. D.C. United: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

FC Cincinnati y D.C. United se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el TQL Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Cincinnati recibe a D.C. United este miércoles 21 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. Faltan pocas fechas para que cierre la temporada regular y los puestos de playoffs todavía se mueven partido a partido. Cincinnati necesita cortar una racha negativa antes de que el calendario se le complique.

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Ninguno de los dos está en zona de descenso de rendimiento que pueda ignorar: los puntos que se reparten acá pesan para la pelea por entrar a la postemporada. Un resultado adverso puede dejar a cualquiera de los dos mirando la tabla con otros ojos en la recta final.

La actualidad de ambos equipos

FC Cincinnati llega golpeado en lo anímico. Después de un triunfo convincente 3-1 ante Atlanta United, encadenó dos derrotas seguidas de local, primero 2-3 con New England Revolution y después 0-2 frente a Columbus Crew. Está noveno con 36 unidades, una posición que todavía le permite soñar con playoffs pero que no deja margen para relajarse en estos partidos que quedan.

D.C. United tampoco atraviesa un buen momento, aunque tuvo un repunte en el medio. Cayó 0-4 con Inter Miami, se recuperó con un 2-1 ante New York Red Bulls y volvió a mostrar fisuras con un 1-4 en la cancha de Orlando City. Marcha 13° con 33 puntos, pegado a Cincinnati en la tabla, y necesita sumar afuera para no quedar relegado en la última parte del campeonato.

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El historial entre FC Cincinnati y D.C. United

El historial entre ambos tiene 15 antecedentes y una ligera ventaja para D.C. United, que ganó 6 y perdió 4, con 5 empates en el medio. En lo que respecta a los goles también se impone el equipo de Washington, con 22 convertidos contra 17 de Cincinnati.

El cruce más reciente fue en mayo de 2025, cuando Cincinnati cayó 1-2 de local ante D.C. United. Antes de eso, en abril del mismo año, D.C. había perdido 0-1 como local. La serie viene alternando resultados en los últimos años sin que ninguno logre sacar una diferencia clara.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/05/2025 FC Cincinnati vs. D.C. United 1-2 MLS 12/04/2025 D.C. United vs. FC Cincinnati 0-1 MLS 03/07/2024 D.C. United vs. FC Cincinnati 2-3 MLS 10/03/2024 FC Cincinnati vs. D.C. United 0-0 MLS 24/06/2023 D.C. United vs. FC Cincinnati 3-0 MLS 06/05/2023 FC Cincinnati vs. D.C. United 2-1 MLS 09/10/2022 D.C. United vs. FC Cincinnati 2-5 MLS 05/03/2022 FC Cincinnati vs. D.C. United 0-1 MLS 25/09/2021 D.C. United vs. FC Cincinnati 4-2 MLS 31/07/2021 FC Cincinnati vs. D.C. United 0-0 MLS

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Horario del partido

México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

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En síntesis