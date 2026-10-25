LAFC vs. LA Galaxy en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 32 de la MLS

LAFC y LA Galaxy se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el BMO Stadium, por la jornada 32 de la MLS. Los detalles de la televisación.

LAFC recibe a LA Galaxy este domingo 25 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. El clásico de Los Ángeles llega con los dos equipos metidos de lleno en la pelea por los playoffs, algo que le agrega un condimento extra a un cruce que ya tiene historia propia.

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LAFC necesita sostener el ritmo para no perder terreno en la zona alta, mientras que LA Galaxy busca enganchar una racha que lo meta con más comodidad entre los ocho.

La actualidad de ambos equipos

LAFC llega sexto con 46 puntos en 31 partidos y viene de un empate 1-1 como visitante ante New York City FC. Antes había goleado 3-1 a Austin FC de local y empatado 1-1 con Vancouver Whitecaps, una seguidilla que lo mantiene firme pero sin margen para relajarse.

LA Galaxy está noveno con 40 unidades y llega de igualar 2-2 de local frente a San Diego FC. En la fecha anterior había ganado 2-0 ante Portland Timbers, aunque antes de esa racha positiva sufrió una goleada en contra, 6-2 como visitante ante St. Louis City, que dejó en evidencia que el equipo todavía no logra ser regular.

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El historial entre LAFC y LA Galaxy

El historial reciente entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para LAFC, que ganó dos de los últimos cinco cruces, perdió uno y empató los otros dos. En las diferencias de gol también manda LAFC, con 12 tantos a favor contra 10 del Galaxy en ese lapso.

El antecedente más cercano fue en julio de este año, cuando LA Galaxy cayó 3-0 de local ante LAFC. Antes de ese resultado hubo un 3-3 y un 2-2, prueba de que no siempre fue tan unilateral.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/07/2026 LA Galaxy vs. LAFC 0-3 MLS 2026 20/07/2025 LAFC vs. LA Galaxy 3-3 MLS 2025 19/05/2025 LA Galaxy vs. LAFC 2-2 MLS 2025 15/09/2024 LA Galaxy vs. LAFC 4-2 2024 MLS 05/07/2024 LA Galaxy vs. LAFC 1-2 2024 MLS

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Horario del partido

México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

New York City FC vs. Atlanta United — miércoles 28 de octubre, 17:30 hs

Toronto FC vs. D.C. United — miércoles 28 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. New York Red Bulls — miércoles 28 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. FC Cincinnati — miércoles 28 de octubre, 17:30 hs

Charlotte FC vs. CF Montreal — miércoles 28 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Portland Timbers — miércoles 28 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Philadelphia Union — miércoles 28 de octubre, 18:30 hs

Minnesota United vs. Sporting Kansas City — miércoles 28 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Columbus Crew — miércoles 28 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Orlando City — miércoles 28 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Real Salt Lake — miércoles 28 de octubre, 18:30 hs

Vancouver Whitecaps vs. San Diego FC — miércoles 28 de octubre, 20:30 hs

Seattle Sounders vs. Houston Dynamo — miércoles 28 de octubre, 20:30 hs

San Jose Earthquakes vs. Colorado Rapids — miércoles 28 de octubre, 20:30 hs

En síntesis