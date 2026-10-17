New England Revolution vs. Chicago Fire en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 30 de la MLS

New England Revolution y Chicago Fire se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Gillette Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

New England Revolution recibe a Chicago Fire este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

New England Revolution ganó 3-2 como visitante ante FC Cincinnati en la fecha anterior. New England Revolution está 3° en la tabla con 49 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Seattle Sounders.

En su último compromiso, Chicago Fire perdió 1-3 como local ante Philadelphia Union. El conjunto marcha 4° con 48 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante New York City FC.

El historial entre New England Revolution y Chicago Fire

New England Revolution y Chicago Fire se enfrentaron 96 veces en los últimos años: 36 triunfos de New England Revolution, 37 de Chicago Fire y 23 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/09/2026 Chicago Fire vs. New England Revolution 1-2 MLS 18/10/2025 New England Revolution vs. Chicago Fire 2-2 MLS 07/09/2025 Chicago Fire vs. New England Revolution 3-2 MLS 20/05/2025 New England Revolution vs. Chicago Fire 1-3 US Open Cup 05/05/2024 Chicago Fire vs. New England Revolution 0-1 MLS 23/03/2024 New England Revolution vs. Chicago Fire 1-1 MLS 24/09/2023 Chicago Fire vs. New England Revolution 2-2 MLS 27/05/2023 New England Revolution vs. Chicago Fire 3-3 MLS 09/10/2022 Chicago Fire vs. New England Revolution 1-1 MLS 31/08/2022 New England Revolution vs. Chicago Fire 0-0 MLS

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs

Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs

Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

New England Revolution y Chicago Fire se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. New England Revolution suma 49 puntos en el torneo.

suma 49 puntos en el torneo. Chicago Fire suma 48 puntos en el torneo.