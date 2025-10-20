El pasado 18 de octubre terminó la Fase Regular de la temporada 2025 de la MLS y se definieron los 18 equipos que jugarán los playoffs del torneo. Entre ellos, se encuentra el Phildelphia Union, que pese a perder de visitante ante Charlotte FC, aseguró algo importante.

Publicidad

Publicidad

ver también Messi, ganador de la Bota de Oro de la MLS 2025: así quedó la tabla de goleo tras su hat-trick ante Nashville

Y es que el conjunto auriazul aseguró el pasado 4 de octubre el título de Supporters’ Shield. Un título que, para sorpresa de muchos, no es el título de campeón de la MLS, si no un reconocimiento al equipo que más puntos cosecha en la temporada regular. En este caso, fueron 66 unidades.

Más allá de este título, el equipo que logra esta cuestión se asegura disputar en condición de local los playoffs de la fase final de la liga, incluso la Final de la Copa MLS en caso de llegar a la instancia final. Por si fuera poco, también suma un cupo clasificatorio para participar en la Concachampions.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

​El equipo ahora espera en la Primera Ronda al ganador de Chicago Fire vs. Orlando City en la ronda previa, y jugará recién entre el 24 de octubre y 8 de noviembre. De cara a lo que viene buscará validar lo que hizo durante todo el año para quedarse con el título definitivo, que nunca no logró.

Además de los Zolos, hay tres equipos de Estados Unidos que ya aseguraron su participación en la edición 2026 de la Concachampions gracias a los cupos de la Leagues Cup 2025: Seattle Sounders, Inter Miami y Los Angeles Galaxy. La MLS como tal tiene 6 cupos, ya siendo uno para la entidad de Philadelphia.

ver también Luto en la MLS: Holden Trent, portero de Philadelphia Union, fallece a sus 25 años

¿Cómo se juegan los Playoffs de la MLS?

La primera ronda enfrentará en series al mejor de tres a los siete primeros clasificados de cada conferencia y al campeón de la ronda de comodines, que se decidirá entre los octavos y novenos lugares. Las semifinales y la final de conferencia, así como la gran final de la MLS Cup, se jugarán a partido único, con la localía a favor del equipo mejor ubicado en la tabla.

Publicidad