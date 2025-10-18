En la última fecha de la fase regular de la MLS 2025, el principal atractivo, más allá de la conformación de los cruces de Playoffs, estaba puesto por la prensa y la afición en la definición de la Bota de Oro: en cada año, la organización del torneo le otorga un premio individual al máximo artillero de la temporada, y el ganador, que estaba cantado, lo ratificó.

Publicidad

Publicidad

Por si en la previa de la jornada final todavía quedaban dudas, Lionel Messi anotó un hat-trick y se quedó con el galardón: el delantero se lució en la visita al GEODIS Park, le marcó por triplicado a Nashville en su cancha y se adueñó del trofeo individual de la temporada. El argentino tenía competidores de cerca, pero brilló y se alejó para ser el líder absoluto.

Con sus tres tantos convertidos para Inter Miami en el triunfo ante Nashville, el capitán de las ‘Garzas’ se transformó en el máximo goleador del año con 29 anotaciones. Para colmo, se lo ganó ‘en la cara’ a uno de sus escoltas, Sam Surridge, que pudo anotarle un gol al equipo de Fort Lauderdale esta tarde pero no le alcanzó para pelear hasta el final.

Messi, intratable en la victoria ante Nashville [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

De este modo, Leo Messi le sacó ¡cinco tantos de ventaja! a sus perseguidores: Denis Bouanga (artillero de Los Ángeles FC) y el mencionado Sam Surridge, quedaron detrás con 24 conquistas, y se tendrán que aguantar las ganas para buscar la revancha en la siguiente temporada de la Major League Soccer. Esta, fue para la leyenda albiceleste.

Para el argentino no será un trofeo más: conquistó la Bota de Oro por primera vez desde su llegada a Inter Miami. Las ediciones anterior las habían ganado otros futbolistas, aunque con registros peores al de Messi: el belga Christian Benteke conquistó la 2024 (con 23 marcados), y el gabonés Denis Bouanga, la 2023 (con 20 convertidos).

ver también Messi marcó ante Nashville y así quedó la pelea por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

La tabla de goleo de la MLS 2025 tras el hat-trick de Messi a Nashville:

Con los tres goles del astro argentino, así quedó el listado de artilleros de la temporada 2025 de la Major League Soccer de los Estados Unidos:

Publicidad

Publicidad

Lionel Messi – 29 anotaciones.

– 29 anotaciones. Denis Bouanga – 24 anotaciones.

– 24 anotaciones. Sam Surridge – 24 anotaciones.

– 24 anotaciones. Petar Musa – 18 anotaciones.

– 18 anotaciones. Dejan Joveljic – 18 anotaciones.

– 18 anotaciones. Evander – 18 anotaciones.

– 18 anotaciones. Anders Dreyer – 17 anotaciones.

– 17 anotaciones. Hugo Cuypers – 17 anotaciones.

– 17 anotaciones. Alonso Martínez – 17 anotaciones.

– 17 anotaciones. Tai Baribo – 16 anotaciones.

ver también Mejor que Messi: Alexis Vega brilla en Toluca y se mete en un ránking de estrellas mundiales

El primer gol de Lionel Messi ante Nashville:

Tweet placeholder

El segundo gol de Lionel Messi ante Nashville:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El tercer gol de Lionel Messi ante Nashville: