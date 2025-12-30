Sólo faltan 9 días para que empiece el Clausura 2026 de la Liga MX y los equipos está vueltos locos con las altas y bajas de sus plantillas. Cabe mencionar que por las fiestas, el término del apertura 2025 y el Mundial del siguiente las contrataciones han tenido que ser demasiado rápidas y varios equipos analizan a qué opciones quedan.

Debido a la premura, hay algunos conjuntos que están esperando a que los jugadores den el “no” a un club para ir a buscarlos con una nueva oferta, ya que en el reciente mercado hay futbolistas que están siendo ligados con varios equipos en espera de hallar su mejor opción y este es el caso de Emiliano Gómez de Puebla.

En los últimos días se ha dado a conocer que el futbolista de los camoteros está en el radar de Toluca, quien recientemente salió bicampeón y del Club América, quien anteriormente consiguió el tricampeonato. Sin embargo, con el paso del tiempo todo parecía indicar que en el equipo de La Franja con los cambios se le estaría dando cabida en el equipo.

¿Emiliano Gómez ya se despidió de Puebla?

Extrañamente ninguno de estos dos conjuntos ha hecho un gran mercado, por lo que apunta a que es un elemento viable para ambos. El tema aquí es que a ambos ya se les abrió la posibilidad, puesto que el equipo tuvo su pretemporada y hoy justamente cayeron ante el equipo azulcrema en uno de sus partidos amistosos.

Lo curioso y polémico es que el jugador no hizo el viaje, supuestamente por un tema de lesión. Y es que de acuerdo con Omar Cr del Heraldo Deportes en Puebla, Gómez “está tocado”. Esto encendió las alarmas para que tanto Toluca y América busquen su fichaje, ya que seguramente está en gestiones con alguno de los clubes.

En síntesis

Emiliano Gómez está en el radar de América y Toluca tras no viajar con Puebla.

