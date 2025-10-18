Concluyó el ‘Decision Day’ de la Major League Soccer, poniendo fin a la fase regular de esta temporada, jornada tras la cual quedaron conformados los duelos de los playoffs de la MLS Cup 2025. A continuación, entérate de qué manera se disputará la fase eliminatoria del torneo de Primera División de los Estados Unidos, en busca del campeón.

El formato de los playoffs de la MLS Cup 2025:

En primer lugar, se disputarán dos partidos de ‘repechaje’, más conocidos como “Wild Card”, donde el octavo y el noveno de cada Conferencia se enfrentan entre sí a un único partido en el estadio del mejor posicionado, y los dos ganadores se clasificarán automáticamente a los Playoffs, donde cruzarán… ¡a los punteros!

En segundo lugar, se desarrollará la primera ronda de los Playoffs, que constará de series al mejor de tres: se jugará el primer partido en casa del equipo mejor posicionado, el segundo partido en casa del peor posicionado, y en caso de ser necesario desempatar, un tercer partido en casa del mejor posicionado nuevamente.

En tercer lugar, tendrán lugar las semifinales de Conferencia de los Playoffs, que tendrán una modalidad distinta a la instancia anterior: se disputarán un sólo encuentro de eliminación directa en casa del equipo mejor posicionado en la tabla de conferencias, donde el ganador avanza de ronda y el perdedor queda afuera y sin posibilidades de campeonar.

En cuarto lugar, se llevarán a cabo las finales de Conferencia de los Playoffs, que contarán con el mismo formato que la ronda previa: un sólo compromiso en casa del mejor posicionado, donde los dos ganadores se clasificarán a la gran final de la MLS Cup, partido que definirá al campeón de la temporada 2025.

Por último lugar, será el momento de saber quién será el equipo consagrado: se disputará la final de la MLS Cup 2025. Los ganadores de las finales de Conferencia chocarán en busca del ganador del título, teniendo como sede del juego decisivo al estadio del equipo mejor posicionado. Queda claro que la fase regular tiene una importancia clave para las localías de los Playoffs.

Los cruces de los playoffs de la MLS Cup 2025:

Los juegos de “Wild Card” para definir los dos clasificados restantes a los playoffs de la Major League Soccer Cup 2025 serán los siguientes:

Portland Timbers vs. Real Salt Lake (Wild Card 1).

vs. (Wild Card 1). Orlando City vs. Chicago Fire (Wild Card 2).

Los cruces de la primera ronda de la Major League Soccer Cup 2025 quedaron conformados de la siguiente manera, con varios enfrentamientos picantes:

Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas .

vs. . Cincinnati FC vs. Columbus Crew .

vs. . Los Ángeles FC vs. Austin FC .

vs. . Inter Miami vs. SC Nashville .

vs. . Minnesota United FC vs. Seattle Sounders .

vs. . Charlotte FC vs. New York City FC .

vs. . San Diego FC vs. Wild Card Winner 1 .

vs. . Philadelphia Unión vs. Wild Card Winner 2.

El cuadro de los playoffs de la MLS Cup 2025:

El calendario de los Playoffs de la MLS Cup 2025:

Estos son los días estipulados para el desarrollo de los encuentros de repechaje y de cada una de las instancias eliminatorias hasta conocer al campeón del torneo:

Wild Card: miércoles 22 de octubre.

miércoles 22 de octubre. Primera ronda: del viernes 24 de octubre al domingo 9 de noviembre.

del viernes 24 de octubre al domingo 9 de noviembre. Semifinales de conferencia: sábado 22 de noviembre y domingo 23 de noviembre.

sábado 22 de noviembre y domingo 23 de noviembre. Finales de conferencia: sábado 29 de noviembre y domingo 30 de noviembre.

sábado 29 de noviembre y domingo 30 de noviembre. Final de la MLS Cup: sábado 6 de diciembre.

¿Qué canal transmitirá los Playoffs de la MLS Cup 2025?

Todos los partidos de la fase eliminatoria de la Major League Soccer 2025 se podrán sintonizar en vivo y en directo, de manera exclusiva, a través del MLS Season Pass de Apple TV. Será la única plataforma en transmitir al instante los encuentros decisivos en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

