Es tendencia:
logotipo del encabezado
MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Julián Araujo busca relanzar su carrera en un club europeo tras quedarse sumar pocos minutos en la Premier League

El defensor mexicano es buscado por otro club del Viejo Continente luego de una temporada con poco rodaje jugando en el Bournemouth de Inglaterra.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Julián Araujo podría jugar en el Celtic.
© Getty ImagesJulián Araujo podría jugar en el Celtic.

Julián Araujo atraviesa un presente complicado en Inglaterra. Desde su llegada al Bournemouth, el mexicano apenas ha sumado 16 apariciones, lo que lo ha dejado lejos de la continuidad que necesita para mantenerse competitivo en la Premier League. La falta de minutos preocupa tanto a él como a su entorno, ya que un jugador de su proyección requiere rodaje constante para seguir creciendo.

Publicidad

Su objetivo principal es claro: estar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Sin embargo, si continúa sin tener continuidad en Inglaterra, podría perder consideración del entrenador Javier Aguirre, quien busca jugadores en ritmo y con participación regular en sus clubes. La competencia por un puesto en la convocatoria será intensa y cada minuto cuenta.

Su poca participación en la Premier League ha generado rumores sobre su futuro. Según Kery Ruiz, Julián Araujo podría continuar su carrera en Escocia, en un club donde tendría la posibilidad de ganarse un lugar como titular y recuperar la continuidad perdida en Inglaterra.

Publicidad

El mexicano sabe que volver a sumar minutos es fundamental para mantenerse en el radar de la selección. La llegada a un club europeo donde pueda jugar regularmente le permitiría recuperar confianza y ritmo, elementos esenciales de cara a los compromisos internacionales y especialmente para aspirar a estar en el Mundial 2026.

Carrera profesional de Julián Araujo

  • 2018–2019: LA Galaxy II
  • 2019–2023: LA Galaxy
  • 2023–2024: Barcelona
  • 2023–2024: → Las Palmas
  • 2024–: Bournemouth
Fue campeón de la Liga MX y ahora se retirará del futbol en un equipo desconocido de su país

ver también

Fue campeón de la Liga MX y ahora se retirará del futbol en un equipo desconocido de su país

¿Cuánto vale Julián Araujo?

Actualmente, Julián Araujo tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, según Transfermarkt. En su momento se habló sobre la posibilidad de que llegue a la Liga MX, pero todos los caminos apuntan a que su carrera seguirá en el futbol europeo.

Publicidad

En síntesis

  • Julián Araujo suma únicamente 16 apariciones con el Bournemouth en la Premier League.
  • Kery Ruiz reportó que el defensa podría continuar su carrera profesional en Escocia.
  • El valor de mercado actual del jugador es de 10 millones de euros.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juega Cuti Romero en Crystal Palace vs. Tottenham?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Cuti Romero en Crystal Palace vs. Tottenham?

La tabla de la Premier League tras el triunfo de Aston Villa ante Chelsea
UEFA

La tabla de la Premier League tras el triunfo de Aston Villa ante Chelsea

El agónico gol de Raúl Jiménez que le dio el triunfo a Fulham
Mexicanos en el extranjero

El agónico gol de Raúl Jiménez que le dio el triunfo a Fulham

Los Ángeles Lakers de Luka Doncic y LeBron James buscan 4 fichajes de impacto
NBA

Los Ángeles Lakers de Luka Doncic y LeBron James buscan 4 fichajes de impacto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo