Julián Araujo atraviesa un presente complicado en Inglaterra. Desde su llegada al Bournemouth, el mexicano apenas ha sumado 16 apariciones, lo que lo ha dejado lejos de la continuidad que necesita para mantenerse competitivo en la Premier League. La falta de minutos preocupa tanto a él como a su entorno, ya que un jugador de su proyección requiere rodaje constante para seguir creciendo.

Su objetivo principal es claro: estar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Sin embargo, si continúa sin tener continuidad en Inglaterra, podría perder consideración del entrenador Javier Aguirre, quien busca jugadores en ritmo y con participación regular en sus clubes. La competencia por un puesto en la convocatoria será intensa y cada minuto cuenta.

Su poca participación en la Premier League ha generado rumores sobre su futuro. Según Kery Ruiz, Julián Araujo podría continuar su carrera en Escocia, en un club donde tendría la posibilidad de ganarse un lugar como titular y recuperar la continuidad perdida en Inglaterra.

El mexicano sabe que volver a sumar minutos es fundamental para mantenerse en el radar de la selección. La llegada a un club europeo donde pueda jugar regularmente le permitiría recuperar confianza y ritmo, elementos esenciales de cara a los compromisos internacionales y especialmente para aspirar a estar en el Mundial 2026.

Carrera profesional de Julián Araujo

2018–2019: LA Galaxy II

LA Galaxy II 2019–2023: LA Galaxy

LA Galaxy 2023–2024: Barcelona

Barcelona 2023–2024: → Las Palmas

→ Las Palmas 2024–: Bournemouth

¿Cuánto vale Julián Araujo?

Actualmente, Julián Araujo tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, según Transfermarkt. En su momento se habló sobre la posibilidad de que llegue a la Liga MX, pero todos los caminos apuntan a que su carrera seguirá en el futbol europeo.

