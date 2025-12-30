Son los últimos días del año y la mayoría de los clubes quiere aprovechar para que iniciando el Clausura 2026 ya puedan tener un equipo completo. Sin embargo, la negociaciones con varios conjuntos ha ido muy lenta; Rayados, Cruz Azul y el Club América tienen limitadas o nulas contrataciones en lo que va del mercado.

Uno de los jugadores que se dio a conocer que estuvo en el radar de estos tres equipos fue el zaguero mexicano del Atlético San Luis, Eduardo Águila. El equipo que tenía más interés por ficharlo era La Máquina, ya que le urge conseguir gente en la defensa, sobre todo a quienes no tengan que ocupar una plaza de No Formado en México.

Tomando esto en cuenta, se reveló que uno de los equipos de la Liga MX ya está cada vez más cerca de concretar el fichaje y no tiene que ver con ninguno de estos tres. En el caso de América, no han dado a conocer bajas, por lo que se ve poco probable que integren a un mexicano en esa posición, quedando totalmente descartados.

El otro equipo es Rayados, una de las molestias de Doménec Torrent es utilizar a mexicanos en la zaga, aunque cuenta con ellos, está más acostumbrado a apoyarse de los extranjeros en esa zona y por esa razón declinarían ante la posibilidad de este fichaje, por lo que los interesados ahora serían las Chivas de Guadalajara.

¿A qué equipo se va Eduardo Águila?

De acuerdo con 365scores, el Rebaño ya comienza a rondar al fichaje de 23 años, según la fuente, existe un acuerdo verbal con agente y jugador por su firma. Hace falta que puedan cerrar el trato con el conjunto potosino, ya que desean obtener un porcentaje de la carta del jugador o bien, que se incluya 1 o 2 jugadores en la operación.

