Las 'Garzas' tienen formación lista para hoy, con la novedad de que su capitán no irá desde el arranque.

Inter Miami tendrá una nueva presentación oficial este sábado 24 de octubre, cuando visite a New York Red Bulls en un desafío clave para sus aspiraciones. Las ‘Garzas’ buscarán un triunfo que les permita volver a acercarse a la cima de la MLS 2026 y sostener el segundo puesto. Se aproxima un partidazo esta tarde.

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De cara a este encuentro vespertino, las miradas se fueron a Lionel Messi, que no jugará desde el inicio en Inter Miami pese a la relevancia que tiene el juego para ellos. El capitán del elenco visitante, un indiscutido y el primero en estar siempre en la formación, esta vez no será titular en el conjunto dirigido por Cristian ‘Kily’ González.

En esta oportunidad, Lionel Messi no será de la partida dado que recién llega de la ceremonia de premiación en España, donde fue galardonado. El argentino recibió una estatuilla en forma presencial, retornó en un vuelo express en las últimas horas y se sumó al grupo pero tarde. Por ello, no comenzará ante New York Red Bulls.

Inter Miami sale sin Messi de titular [Foto: Getty]

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A diferencia del resto de sus compañeros, el delantero no completó la semana de entrenamientos, por lo que le faltó una parte de la preparación física. Así, no está como para jugar noventa minutos en este desafío de la MLS 2026. Consciente de la situación de Lionel Messi, el cuerpo técnico lo preservó y lo dejó en la banca.

Para ocupar el lugar de Messi, el entrenador de Inter Miami escogió al brasileño Riquelme Fillipi como su sustituto. Será una delantera cien por ciento sudamericana, con el argentino Berterame y el uruguayo Suárez. El capitán seguramente sumará minutos ante New York Red Bulls, pero ingresando en el segundo tiempo.

Con la ausencia de Leo Messi, esta es la alineación confirmada de Inter Miami para visitar a New York RB en la continuidad de la MLS 2026: Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Riquelme Fillipi, Luis Suárez y Germán Berterame. ¿Podrán llevarse la victoria esta tarde?