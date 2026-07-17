La leyenda y la nueva joya de los 'Culés' protagonizarán un enfrentamiento tan intenso como esperado.

Una final de Copa del Mundo está envuelta en un montón de circunstancias que le ponen más valor agregado a lo que pasará en el campo de juego. Esta vez, Argentina y España también tendrán su cuota diferencial respecto a otros partidos decisivos de ediciones anteriores. Ambas cuenta con un nombre detrás del cual se enfila una nación.

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Parte de la gran expectativa que conlleva esta definición del título pasa por un mano a mano particular: Lionel Messi vs. Lamine Yamal. El ídolo total del FC Barcelona y la actual joya formada en La Masía, cara a cara en busca del máximo trofeo que puede ganar un futbolista. Dos generaciones se cruzan en el choque por la gloria eterna.

Esta final del Mundial 2026 con Messi y Yamal, representará la primera vez que se crucen y quizás la última, dada la avanzada edad del capitán de la Selección Argentina. Hasta aquí nunca les había tocado compartir el mismo campo de juego, y en tanto que Lamine recién empieza a jugar, Lionel está más cerca de poner fin a su carrera.

En los contrapuntos de sus trayectorias como futbolistas y en la previa de la final, ambos llegan con un aspecto muy similar: su salario actual. El contrato que cada estrella posee en su respectivo equipo está muy parecido al del otro. Los dos vienen de renovar sus vínculos en la MLS y en LaLiga en cada caso, y han quedado semejantes.

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¿Cuál es el salario de Lionel Messi en pleno Mundial 2026?

El actual contrato de Messi en Inter Miami contempla un sueldo base de 21.8 millones de euros (25 millones de dólares) por temporada, tal lo revela la MLS Players Association. Además, con compensación garantizada ese pago anual escala a 28.3 millones de dólares. Fuera del futbol, el argentino tiene muchos ingresos por publicidad.

Messi, vigente campeón de la Liga de EEUU [Foto: Getty]

¿Cuál es el salario de Lamine Yamal en pleno Mundial 2026?

El vigente vínculo de Yamal en FC Barcelona contempla un sueldo base de 17 millones de euros (19.4 millones de dólares) por temporada, como lo informa el prestigioso L’Equipe. Con las primas y bonos por objetivos cumplidos, podría llegar a 29 millones de dólares. Además, el español también posee contratos de patrocinio extra.

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Messi, vigente campeón de la Liga de EEUU [Foto: Getty]

La última temporada de Lionel Messi y Lamine Yamal:

En la preparación para el Mundial 2026, la figura de Argentina cosechó 13 goles y 7 asistencias en 16 partidos, considerando que Inter Miami empezó la temporada hace seis meses. En el caso de la estrella de España, acumuló 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos, tomando como parámetro que FC Barcelona inició la temporada hace doce meses. ¿Quién festejará con la Copa?