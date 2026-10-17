Portland Timbers vs. Colorado Rapids: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

Portland Timbers recibe a Colorado Rapids este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Providence Park.
Portland Timbers llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Colorado Rapids tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Portland Timbers viene de perder 0-2 como visitante ante LA Galaxy. El equipo ocupa el puesto 11 con 33 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante Sporting Kansas City.
Colorado Rapids empató 2-2 como local ante Minnesota United en la fecha anterior. Colorado Rapids está 9° en la tabla con 38 puntos. Antes empató 1-1 como local ante San Jose Earthquakes.
El historial entre Portland Timbers y Colorado Rapids
Portland Timbers y Colorado Rapids se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 17 triunfos de Portland Timbers, 12 de Colorado Rapids y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Colorado Rapids vs. Portland Timbers
|2-0
|MLS
|29/05/2025
|Portland Timbers vs. Colorado Rapids
|2-1
|MLS
|23/03/2025
|Colorado Rapids vs. Portland Timbers
|0-3
|MLS
|15/09/2024
|Colorado Rapids vs. Portland Timbers
|2-1
|MLS
|02/08/2024
|Portland Timbers vs. Colorado Rapids
|4-0
|Leagues Cup
|25/02/2024
|Portland Timbers vs. Colorado Rapids
|4-1
|MLS
|24/09/2023
|Portland Timbers vs. Colorado Rapids
|3-2
|MLS
|13/07/2023
|Colorado Rapids vs. Portland Timbers
|0-0
|MLS
|26/06/2022
|Portland Timbers vs. Colorado Rapids
|3-0
|MLS
|01/05/2022
|Colorado Rapids vs. Portland Timbers
|2-0
|MLS
Horario del partido
- México: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
- Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Portland Timbers y Colorado Rapids se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Portland Timbers suma 33 puntos en el torneo.
- Colorado Rapids suma 38 puntos en el torneo.