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Portland Timbers vs. Colorado Rapids: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

Portland Timbers y Colorado Rapids se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Providence Park, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Timbers vs. Rapids, MLS
Timbers vs. Rapids, MLS

Portland Timbers recibe a Colorado Rapids este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Providence Park.

Portland Timbers llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Colorado Rapids tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Portland Timbers viene de perder 0-2 como visitante ante LA Galaxy. El equipo ocupa el puesto 11 con 33 puntos. Antes empató 3-3 como visitante ante Sporting Kansas City.

Colorado Rapids empató 2-2 como local ante Minnesota United en la fecha anterior. Colorado Rapids está 9° en la tabla con 38 puntos. Antes empató 1-1 como local ante San Jose Earthquakes.

El historial entre Portland Timbers y Colorado Rapids

Portland Timbers y Colorado Rapids se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 17 triunfos de Portland Timbers, 12 de Colorado Rapids y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/02/2026Colorado Rapids vs. Portland Timbers2-0MLS
29/05/2025Portland Timbers vs. Colorado Rapids2-1MLS
23/03/2025Colorado Rapids vs. Portland Timbers0-3MLS
15/09/2024Colorado Rapids vs. Portland Timbers2-1MLS
02/08/2024Portland Timbers vs. Colorado Rapids4-0Leagues Cup
25/02/2024Portland Timbers vs. Colorado Rapids4-1MLS
24/09/2023Portland Timbers vs. Colorado Rapids3-2MLS
13/07/2023Colorado Rapids vs. Portland Timbers0-0MLS
26/06/2022Portland Timbers vs. Colorado Rapids3-0MLS
01/05/2022Colorado Rapids vs. Portland Timbers2-0MLS

Horario del partido

  • México: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
  • Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Portland Timbers y Colorado Rapids se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Portland Timbers suma 33 puntos en el torneo.
  • Colorado Rapids suma 38 puntos en el torneo.
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