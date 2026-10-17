Seattle Sounders vs. CF Montreal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 30 de la MLS

Seattle Sounders y CF Montreal se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Lumen Field, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Seattle Sounders recibe a CF Montreal este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field.

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Seattle Sounders llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero CF Montreal tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Seattle Sounders perdió 0-1 como visitante ante FC Dallas en la fecha anterior. Seattle Sounders está 7° en la tabla con 41 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante New England Revolution.

En su último compromiso, CF Montreal perdió 0-3 como local ante Atlanta United. El conjunto marcha 15° con 24 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Toronto FC.

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El historial entre Seattle Sounders y CF Montreal

Seattle Sounders y CF Montreal se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 3 triunfos de Seattle Sounders, 6 de CF Montreal y 1 empate.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/04/2024 Seattle Sounders vs. CF Montreal 5-0 MLS 30/06/2022 Seattle Sounders vs. CF Montreal 1-2 MLS 05/06/2019 CF Montreal vs. Seattle Sounders 2-1 MLS 01/04/2018 Seattle Sounders vs. CF Montreal 0-1 MLS 12/03/2017 CF Montreal vs. Seattle Sounders 2-2 MLS 03/04/2016 Seattle Sounders vs. CF Montreal 1-0 MLS 26/07/2015 CF Montreal vs. Seattle Sounders 1-0 MLS 23/03/2014 CF Montreal vs. Seattle Sounders 0-2 MLS 03/03/2013 Seattle Sounders vs. CF Montreal 0-1 MLS 16/06/2012 CF Montreal vs. Seattle Sounders 4-1 MLS

Horario del partido

México: 20:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs

Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

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En síntesis