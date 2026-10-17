Seattle Sounders vs. CF Montreal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 30 de la MLS

Seattle Sounders recibe a CF Montreal este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Estadio Lumen Field.
Seattle Sounders llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero CF Montreal tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Seattle Sounders perdió 0-1 como visitante ante FC Dallas en la fecha anterior. Seattle Sounders está 7° en la tabla con 41 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante New England Revolution.
En su último compromiso, CF Montreal perdió 0-3 como local ante Atlanta United. El conjunto marcha 15° con 24 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Toronto FC.
El historial entre Seattle Sounders y CF Montreal
Seattle Sounders y CF Montreal se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 3 triunfos de Seattle Sounders, 6 de CF Montreal y 1 empate.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/04/2024
|Seattle Sounders vs. CF Montreal
|5-0
|MLS
|30/06/2022
|Seattle Sounders vs. CF Montreal
|1-2
|MLS
|05/06/2019
|CF Montreal vs. Seattle Sounders
|2-1
|MLS
|01/04/2018
|Seattle Sounders vs. CF Montreal
|0-1
|MLS
|12/03/2017
|CF Montreal vs. Seattle Sounders
|2-2
|MLS
|03/04/2016
|Seattle Sounders vs. CF Montreal
|1-0
|MLS
|26/07/2015
|CF Montreal vs. Seattle Sounders
|1-0
|MLS
|23/03/2014
|CF Montreal vs. Seattle Sounders
|0-2
|MLS
|03/03/2013
|Seattle Sounders vs. CF Montreal
|0-1
|MLS
|16/06/2012
|CF Montreal vs. Seattle Sounders
|4-1
|MLS
Horario del partido
- México: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
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- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
- Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Seattle Sounders y CF Montreal se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Seattle Sounders suma 41 puntos en el torneo.
- CF Montreal suma 24 puntos en el torneo.