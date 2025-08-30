Quién pelea HOY sábado 30 de agosto de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Como es habitual, con cada sábado que llega en la semana, todos los aficionados amantes a las artes marciales mixtas y, más precisamente a la UFC, se preguntan quiénes serán los protagonistas encargados de dar el show que enamora al mundo. Sin embargo, en esta oportunidad la mala noticia se hace presente, ya que este sábado 30 de agosto no habrá actividad de ningún tipo.

¿Por qué no hay UFC este sábado 30 de agosto?

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 30 de agosto no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 23, se decidió dejar un fin de semana vacío en el calendario. Esto se debe a la forma en la que la empresa cree más conveniente repartir sus espectáculos. En ese sentido, el show retomará su ritmo habitual el próximo sábado 6 de septiembre. En dicha velada, los protagonistas estelares serán Nassourdine Imavov y Caio Borralho en un gran combate del peso mediano.

Luego de lo que fue la obtención del cinturón por parte de Khamzat Chimaev al destronar a Dricus Du Plessis, todos se animan a pedir su oportunidad en una división que tiene nuevo rey. El panorama se volvió abierto para cualquiera, por lo que es un buen momento para demostrarle a la compañía que el nivel está presente para recibir una posibilidad titular en el futuro.

En ese sentido, dos protagonistas más que importantes en los últimos tiempos como Imavov y Borralho, buscarán en París deslumbrar al público para confirmar el buen momento que están atravesando y que pueden ilusionar al mundo con seguir escalando posiciones en los medianos. Actualmente, se trata de los ranqueados número 2 y 7, respectivamente, por lo que muchas cosas se definen en el futuro.