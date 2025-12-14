Este domingo 14 de diciembre se terminará una nueva edición de la Liga MX. Con la definición que tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez, acabará un nuevo certamen local y con ello, habrá unnuevo campeónreinante en el futbol mexicano. El Torneo Apertura 2025 pondrá fin al calendario futbolístico del año en la Primera División de México.

El próximo consagrado de la máxima categoría saldrá de dos equipos importantes y tradicionales. Por un lado, Toluca puede ser bicampeón de Liga MX luego de haber conquistado el primer torneo del año. Por otra parte, Tigres puede volver a ser campeón dos años después. Cualquiera de los dos escenarios dejará un justo y merecido dominador del futbol mexicano.

Al mismo tiempo, a ambos equipos se le presenta una posibilidad histórica dentro del palmarés de la Liga MX. Los ‘Diablos Rojos’ pueden alcanzar a Chivas como segundo equipo con más títulos en esta competición (con 12). En otro término, los ‘Felinos’ pueden alcanzar a Cruz Azul como cuarto equipo con más trofeos de este torneo (con 9).

Este domingo habrá campeón en casa del Toluca [Foto: Getty]

¿Cuál es el equipo más ganador en la historia de la Liga MX?

El club con más títulos en la mácima categoría del futbol mexicano es el Club América. Las ‘Águilas’ ostentan 16 trofeos de Liga MX, y le llevan cuatro de ventaja a su más inmediato perseguidor, que es el Guadalajara. La última conquista del conjunto azulcrema fue en el Apertura 2024: cabe recordar que vienen de perder la final pasada ante Toluca.

Así está la tabla histórica de títulos de la Liga MX antes de la final:

En la previa de la definición del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, este es el Top 10 de máximos ganadores de la Primera División del futbol mexicano:

Club América – 16 títulos.

– 16 títulos. Chivas de Guadalajara – 12 títulos.

– 12 títulos. Toluca FC – 11 títulos.

– 11 títulos. Cruz Azul – 9 títulos.

– 9 títulos. Tigres UANL – 8 títulos.

– 8 títulos. Club León – 8 títulos.

– 8 títulos. Pumas UNAM – 7 títulos.

– 7 títulos. Pachuca – 7 títulos.

– 7 títulos. Santos Laguna – 6 títulos.

– 6 títulos. Monterrey – 5 títulos.

Por detrás, sólo hay seis clubes que poseen más de un título de Liga MX: Necaxa (3), Atlas (3), Atlante (3), Puebla (2), Veracruz (2) y Zacatepec (2). Otros ocho clubes tienen un sólo título de Liga MX: Xolos, Monarcas Morelia, CD Oro, RC España, Tecos FC, CF Asturias, CD Marte y CD Tampico.