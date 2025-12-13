Una de las presentaciones más esperadas de este fin de semana fue la que tuvo Kevin Vallejos. El argentino apareció en escena del último UFC Fight Night del año para medirse con la leyenda Giga Chikadze en un duelo que terminó ganando por la vía del nocaut en el segundo asalto.

El inicio de la contienda fue más bien medido, con ambos intentando jugar sus cartas, pero sin ceder espacio en el centro del octágono. Quien parecía lucir más intenso era Vallejos, que terminó la primera vuelta con la sensación de tener un punto más de explosión que su oponente. Tal cual así fue y la historia terminó mucho más rápido de lo que algunos creían.

Así fue el KO del Chino Vallejos a Giga Chikadze

En un interesante intercambio, Vallejos mandó hacia atrás a Chikadze con un recto que le permitió encontrar la posición ideal para lanzar un giro de codo que terminó entregando como resultado final el impacto de su antebrazo ante el rostro de un Giga que cayó noqueado. Solo bastó rematar la historia en la lona para que el árbitro detuviera las acciones.

Ahora, Vallejos sabe que ingresará al puesto 15 del ranking del peso pluma y que una tercera victoria consecutiva dentro de la organización solo le servirá para continuar con su enorme impulso. El Chino le confirmó a la compañía que está para conseguir grandes cosas y que sus ambiciones solo están comenzando.

Tras ganar, Vallejos confirmó sus intenciones de volver a la jaula en Miami, en una cartelera que tiene fecha pautada para el mes de abril y que suele ser muy convocante, tanto por la sede, como por la cantidad de latinos que dicen presente en el escenario. Además, UFC elige esta casa para un evento grande, por lo que Kevin entiende que esa es una gran oportunidad de obtener todavía más visibilidad ante el mundo.

En síntesis

