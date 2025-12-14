Así quedó el ranking del peso pluma de UFC tras la pelea de Brandon Royval vs. Manel Kape

La pelea más esperada de este sábado 13 de diciembre del UFC Fight Night enfrentó a Brandon Royval y Manel Kape en el peso mosca. Este duelo de las 135 libras sirvió para sacar conclusiones más que importantes de cara al 2026, ya que ambos son candidatos serios a obtener una oportunidad titular en el futuro.

Royval, quien llegó a la pelea como el segundo mejor ranqueado de la división, expuso su lugar en la clasificación, pero también con la intención de confirmar su lugar entre los mejores de la categoría, ante un Kape que apareció en escena ubicando el sexto lugar de las 125 libras. Por ese motivo, quien se terminara quedando con la victoria iba a ser visto de buena manera para lo que viene.

El reciente campeón es Joshua Van. El joven de Myanmar se quedó con el reinado de Alexandre Pantoja tras una inesperada lesión del brasileño que lo obligó a abandonar el combate. Esto dejó al sudamericano como el número 1 del ranking, a la espera de recuperarse de sus complicaciones físicas para intentar retomar el dominio de la categoría.

Tras la pelea y la victoria de Kape, el podio de la división lo completan el portugués y el japonés Tatsuro Taira. El asiático venció a Brandon Moreno y se colocó como una propuesta más que interesante para desafiar al campeón de turno cuando la compañía lo crea más conveniente.

Ranking completo del peso mosca de la UFC: