Se fue un nuevo año de UFC tras una última cartelera en Las Vegas este sábado 13 de diciembre, lo que significa que el mejor octágono del mundo cerrará sus puertas para dar por finalizado el 2025. Sin embargo, pese a lo que muchos pueden pensar, la actividad retomará con su curso muy pronto, a principios de 2026.

Para todos aquellos que se lamentan el final de un nuevo año de competencia, tienen que saber que la organización los tiene en cuenta y que no los dejará sin acción por mucho tiempo. En ese contexto, ya está confirmada una cartelera espectacular que le dará inicio a un 2026 que promete ser inolvidable.

Fecha y lugar de la próxima cartelera de UFC

El próximo sábado 24 de enero, el T-Mobile Arena de Las Vegas será la casa de una jornada que tendrá en acción a algunas de las figuras más emblemáticas de la organización. En el duelo estelar se medirán Justin Gaethje y Paddy Pimblett, quienes buscarán el título interino del peso ligero.

Además, Kayla Harrison expondrá su corona del peso gallo ante la leyenda Amanda Nunes. La brasileña regresa del retiro para buscar demostrar que sigue siendo la artista marcial más influyente de todos los tiempos.

La cartelera está plagada de figuras del estilo de Sean O’Malley, Waldo Cortés-Acosta y más. Este será el evento numerado 324 de UFC, que tiene como gran prioridad conquistar la Casa Blanca en 2026, organizando una jornada que será parte de los festejos de los 250 años de independencia americana.

En síntesis