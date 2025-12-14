Es tendencia:
Manel Kape despidió el año de UFC con un brutal nocaut sobre Brandon Royval en Las Vegas

El portugués se lució de manera impresionante para dar un inesperado paso en su carrera.

Por Lucas Lescano

Manel Kape fue mucho para Brandon Royval y lo noqueó en el primer round.
© CAPTURA DE PANTALLAManel Kape fue mucho para Brandon Royval y lo noqueó en el primer round.

El año de UFC culminó este sábado 13 de diciembre con la pelea estelar que protagonizaron Brandon Royval y Manel Kape en Las Vegas. Dos figuras interesantes de las 125 libras se midieron para dirimir quien se encuentra en mejor forma de cara a recibir una oportunidad titular en el futuro, algo que terminó quedando más cerca de Kape tras una victoria contundente en el primer round.

El tremendo KO de Manel Kape a Brandon Royval

Aunque ninguno de los dos parecía imponerse en el inicio del duelo, lo cierto es que la potencia lució en el repertorio de Kape. De manera inesperada, Royval quedó encerrado contra la reja y la humanidad de su rival, quien no dudó en conectarlo con una derecha letal que dejó a Brandon noqueado, por lo solo hubo tiempo para un seguimiento de Manel, quien vive su mejor momento.

Con este triunfo, Kape asciende hasta el segundo lugar del ranking de las 125 libras y demuestra que cualquier estilo de contrincante es propicio para permitirle mostrar sus mejores habilidades. Este luchador se caracteriza por su intensidad y precisión en los momentos justos, por lo que un ascenso tan repentino no es casualidad, sino más bien causalidad.

De esta manera, lo que resta esperar es el paso del tiempo. Ahora depende de UFC cuál será la próxima pelea del campeón Joshua Van. Kape lanzó el desafío de manera contundente y le puso fecha a la historia: febrero. Sin embargo, en la lista de candidatos también aparece Tatsuro Taira, el japonés que recientemente derrotó a Brandon Moreno y que también busca su oportunidad.

Así quedó el ranking del peso pluma de UFC tras la pelea de Brandon Royval vs. Manel Kape

En síntesis

  • Manel Kape noqueó a Brandon Royval en el primer round en la pelea estelar del UFC el 13 de diciembre.
  • Con el triunfo, Manel Kape ascendió hasta el segundo lugar del ranking de las 125 libras de UFC.
  • Kape desafió al campeón Joshua Van a pelear en febrero por el título de la división.
Lucas Lescano
