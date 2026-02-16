Partidos y horarios Grupo B Mundial 2026: calendario completo, sedes y cómo verlo

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y desde Bolavip te traemos toda la información que necesitas para seguir cada encuentro del torneo más esperado del planeta. En este artículo encontrarás el calendario completo del Grupo B con fechas, horarios y sedes ya confirmadas por la FIFA para que no te pierdas ni un solo minuto de acción.

La copa mundial de la FIFA 2026 marcará historia al disputarse en tres países: Canadá, Estados Unidos y México, entre el 11 de junio y el 19 de julio. El Grupo B entra en acción desde el viernes 12 de junio de 2026 con Canadá como protagonista en su debut mundialista como anfitrión.

Dato Información Países sede Canadá, Estados Unidos, México Formato 12 grupos de 4 equipos (48 selecciones) Total de partidos 104 encuentros en 39 días Inicio del torneo 11 de junio de 2026 Final 19 de julio de 2026 Partidos en EE.UU. 78 Partidos en Canadá 13 Partidos en México 13

Equipos del Grupo B y formato de competencia

El Grupo B del mundial 2026 reúne a cuatro selecciones con perfiles muy distintos que prometen ofrecer encuentros de alta competitividad. La composición del grupo surgió del sorteo oficial realizado en diciembre de 2025, estableciendo enfrentamientos históricos que no tienen precedentes en la historia de la copa del mundo.

Las selecciones que integran este grupo son:

Canadá (cabeza de serie y país anfitrión)

(cabeza de serie y país anfitrión) Qatar (campeón asiático y clasificado por AFC)

(campeón asiático y clasificado por AFC) Suiza (clasificado por UEFA)

(clasificado por UEFA) Ganador Ruta A del repechaje UEFA (pendiente de definirse en marzo de 2026)

Canadá ocupa la posición de cabeza del grupo por su condición de país anfitrión, una decisión de la FIFA que busca garantizar el máximo apoyo local en la fase de grupos. El rival que saldrá del repechaje europeo tiene como candidatos potenciales a selecciones de enorme peso como Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte.

Publicidad

Publicidad

El formato del Mundial 2026 revoluciona la competencia: 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, generando un total de 104 partidos en 39 días de fútbol ininterrumpido.

Selección Condición Confederación Ranking FIFA aprox. 🇨🇦 Canadá Anfitrión (cabeza de serie) CONCACAF 35 🇶🇦 Qatar Campeón Copa Asia AFC 34 🇨🇭 Suiza Clasificado directo UEFA 18 🏴 Ganador Ruta A UEFA Por definir (marzo 2026) UEFA Variable

Para avanzar a los dieciseisavos de final, los equipos deben terminar entre los dos primeros de cada grupo. Además, el nuevo formato permite que los ocho mejores terceros también clasifiquen, otorgando una segunda oportunidad a selecciones que en ediciones anteriores habrían quedado eliminadas.

Publicidad

Publicidad

Calendario del Grupo B: partidos y horarios confirmados

El fixture del grupo b ya está definido con fechas, horarios y sedes confirmadas por la FIFA. Los seis partidos se distribuyen en tres jornadas que se disputarán en cuatro ciudades de Norteamérica: Toronto, San Francisco, Vancouver y Los Ángeles.

Fecha Partido Ciudad Estadio Hora local Hora MEX Hora ARG Hora CHI Vie 12 junio Canadá vs Ganador Ruta A UEFA Toronto BMO Field 15:00 14:00 16:00 16:00 Sáb 13 junio Qatar vs Suiza San Francisco Levi’s Stadium 12:00 14:00 16:00 16:00 Mié 18 junio Suiza vs Ganador Ruta A UEFA Los Ángeles SoFi Stadium 12:00 14:00 16:00 16:00 Jue 19 junio Canadá vs Qatar Vancouver BC Place 15:00 16:00 18:00 18:00 Mié 24 junio Suiza vs Canadá Vancouver Estadio BC Place Vancouver 12:00 14:00 16:00 16:00 Mié 24 junio Qatar vs Ganador Ruta A UEFA Los Ángeles Lumen Field Seattle* 12:00 14:00 16:00 16:00

*Nota: Las sedes pueden ajustarse según confirmación final de la FIFA. Los horarios están sujetos a modificaciones menores por requerimientos de transmisión.

Publicidad

Publicidad

Fecha 1 del Grupo B: debut de Canadá

La primera jornada del Grupo B marca el inicio de la aventura mundialista para cuatro selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho. Canadá tiene la responsabilidad de abrir el telón como local, mientras Qatar y Suiza protagonizarán un duelo inédito en la historia de ambas federaciones.

El viernes 12 de junio arranca la acción con Canadá enfrentando al ganador del repechaje de la UEFA Ruta A, seguido el sábado 13 de junio por el choque entre Qatar y Suiza en San Francisco. Estos resultados iniciales marcarán el pulso del grupo y definirán las estrategias para las jornadas siguientes.

Canadá vs. Repechaje UEFA (Ruta A)

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Hora: 14:00 (Ciudad de México) | 16:00 (Buenos Aires/Santiago)

Sede: Toronto, Canadá

Estadio: BMO Field

Publicidad

Publicidad

El debut de Canadá como anfitrión representa uno de los momentos más esperados del mundial 2026. La selección norteamericana llega con una generación dorada encabezada por figuras como Alphonso Davies y Jonathan David, jugadores que militan en las mejores ligas europeas y que buscan escribir historia en casa.

El rival saldrá del proceso de repechaje europeo Ruta A, donde compiten selecciones de enorme tradición como Italia (bicampeón mundial y ganador de la Euro 2021), Gales, Bosnia y Herzegovina, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte. La definición de este playoff está programada para marzo de 2026, lo que añade un elemento de incertidumbre al grupo.

El estilo de juego canadiense se caracteriza por la intensidad física, la velocidad por las bandas y la capacidad de transiciones rápidas. Jugar en casa les otorga una ventaja significativa, con el BMO Field preparado para recibir a más de 25,000 aficionados locales.

Publicidad

Publicidad

Dato del partido Información Fecha Viernes 12 de junio 2026 Hora local (Toronto) 15:00 Hora Chile/Argentina 16:00 Ciudad Toronto Estadio BMO Field Capacidad 25,000+ espectadores

Qatar vs. Suiza

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Hora: 14:00 (Ciudad de México) | 16:00 (Buenos Aires/Santiago)

Sede: San Francisco, Estados Unidos

Estadio: Levi’s Stadium

Qatar llega al Mundial 2026 con la experiencia de haber organizado la edición anterior en 2022, donde logró superar la fase de grupos a pesar de ser debutante absoluto. La inversión masiva en infraestructura y el desarrollo de talento nacionalizado han convertido a los qataríes en una fuerza emergente del fútbol asiático.

Publicidad

Publicidad

Suiza, por su parte, es una de las selecciones más consistentes de Europa. Con cinco apariciones consecutivas en cuartos de final mundialistas desde 1994 y un estilo defensivo sólido que concede menos de un gol por partido en clasificatorias, los helvéticos llegan como favoritos en este encuentro.

Este partido no tiene precedentes históricos entre ambas selecciones, lo que lo convierte en un duelo completamente nuevo. El Levi’s Stadium de San Francisco, con capacidad para más de 68,000 espectadores, servirá como escenario para este choque que podría definir posiciones en la lucha por los primeros dos puestos del grupo.

Selección Últimos Mundiales Mejor resultado reciente Qatar 2022 (octavos) Campeón Copa Asia 2022 Suiza 2022 (octavos), 2018, 2014, 2010, 2006 Cuartos Euro 2020

Publicidad

Publicidad

Fecha 2 del Grupo B: duelos cruzados y definición temprana

La segunda jornada del Grupo B suele ser determinante en cualquier torneo mundial. Los cruces de esta fecha permiten vislumbrar qué equipos tienen opciones reales de clasificación y cuáles deberán jugarse todo en la última jornada.

Qatar busca hacer historia en su segundo Mundial disputado de manera consecutiva. (GETTY IMAGES)

Los partidos de la fecha 2 enfrentan a Canadá contra Qatar y a Suiza contra el ganador del repechaje de la UEFA Ruta A. Las sedes confirmadas para esta jornada son Vancouver y Los Ángeles, manteniendo la dinámica de partidos distribuidos entre Canadá y Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Canadá vs. Qatar

Fecha: Jueves 19 de junio de 2026 (aproximadamente)

Hora: 16:00 (Ciudad de México) | 18:00 (Buenos Aires/Santiago)

Sede: Vancouver, Canadá

Estadio: BC Place

Este encuentro representa un choque de estilos muy diferenciado. Canadá apuesta por el ritmo físico, la presión alta y las transiciones veloces aprovechando el talento de sus jugadores en el exterior. Qatar, en cambio, ha desarrollado un juego basado en la posesión y el fútbol combinativo, filosofía heredada de años de inversión en academias y preparación para su Mundial 2022.

Si Canadá logró victoria en su debut contra el rival del repechaje, este partido podría significar la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final. Para Qatar, un tropiezo aquí complicaría seriamente sus aspiraciones de avanzar en el evento.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas recientes favorecen a Canadá en cuanto a resultados en torneos de CONCACAF como la Copa Oro y la Liga de Naciones, mientras Qatar mantiene su dominio en la Copa Asia. El BC Place de Vancouver, con 54,000 localidades y techo retráctil, promete un ambiente electrizante para los anfitriones.

Suiza vs. Repechaje UEFA (Ruta A)

Fecha: Miércoles 18 de junio de 2026 (aproximadamente)

Hora: 14:00 (Ciudad de México) | 16:00 (Buenos Aires/Santiago)

Sede: Los Ángeles, Estados Unidos

Estadio: SoFi Stadium

Este partido tiene potencial de ser un duelo “europeo” de alto nivel si la Ruta A la gana una selección tradicional del continente. El SoFi Stadium de Los Ángeles, inaugurado en 2020 con capacidad expandible a 70,000 espectadores, ofrece un escenario de primer nivel mundial para este encuentro.

Publicidad

Publicidad

En el papel, este será uno de los partidos de mayor nivel táctico del grupo b. Suiza cuenta con jugadores de élite como Granit Xhaka en el mediocampo, mientras que rivales potenciales como Italia aportarían el pedigrí de un bicampeón mundial.

El resultado de este encuentro puede definir quién se queda con el liderato o el segundo lugar del grupo, posiciones que impactan directamente en el cuadro de dieciseisavos de final.

Suiza en Fases de Grupos (últimos 5 Mundiales) 2022: Clasificó (2º lugar grupo) 2018: Clasificó (2º lugar grupo) 2014: Clasificó (2º lugar grupo) 2010: Eliminado en grupos 2006: Clasificó (1º lugar grupo)

Publicidad

Publicidad

Fecha 3 del Grupo B: última jornada y clasificación a dieciseisavos

La tercera fecha del Grupo B se disputará de forma simultánea el miércoles 24 de junio de 2026, siguiendo el protocolo de la FIFA para evitar ventajas deportivas en la última jornada. Ambos partidos iniciarán a las 14:00 hora de Ciudad de México (16:00 en Argentina y Chile).

Los encuentros que cierran la fase de grupos son:

Partido Fecha Hora MEX Ciudad Estadio Suiza vs Canadá Mié 24 junio 14:00 Vancouver BC Place Qatar vs Ganador Ruta A UEFA Mié 24 junio 14:00 Seattle Lumen Field

Canadá podría llegar a esta fecha buscando asegurar el primer lugar del grupo, mientras Suiza lucharía por la clasificación directa o la opción de mejor tercero. Los partidos de cierre suelen vivirse con el ojo puesto en otros grupos, especialmente por la tabla de mejores terceros que define ocho cupos adicionales para los dieciseisavos de final.

Publicidad

Publicidad

Suiza vs. Canadá

Este encuentro se perfila como el partido más atractivo del grupo b, enfrentando a dos selecciones acostumbradas a competir en alto nivel internacional. El estadio BC Place Vancouver volverá a ser protagonista, recibiendo su segundo partido del grupo y garantizando el apoyo masivo a la selección local.

Breel Embolo es la referencia de ataque la selección de Suiza. (GETTY IMAGES)

El choque puede definir el primer lugar del grupo, condicionando los rivales en dieciseisavos de final. Terminar primero podría significar enfrentar a un tercer lugar de grupos considerados más accesibles, mientras que el segundo puesto implica cruces potencialmente más complicados.

Publicidad

Publicidad

La clave táctica del partido estará en la lucha por el mediocampo y las transiciones rápidas. Canadá buscará imponer su ritmo físico, mientras Suiza intentará controlar el juego con su característica solidez defensiva.

Escenario Canadá necesita Suiza necesita Clasificar 1º Victoria o empate (según resultados previos) Victoria y resultados a favor Clasificar 2º Empate o derrota ajustada Victoria o empate Mejor tercero Derrota con buena diferencia de gol Derrota con diferencia de gol favorable

Qatar vs. ganador de la Ruta A UEFA

Este partido puede convertirse en una “final” por el segundo cupo de clasificación o por la plaza de mejor tercero. Dependiendo de los resultados de las jornadas anteriores, cualquiera de los dos equipos podría mantenerse con vida incluso con un empate.

Publicidad

Publicidad

Jugar en Seattle garantiza una alta asistencia de aficionados neutrales y latinos residentes en la costa oeste de Estados Unidos, generando un ambiente mundialista de primer nivel. El Lumen Field, conocido por su apasionada afición en la MLS, añadirá presión a ambos contendientes.

La selección de Italia quiere volver a jugar un Mundial. (GETTY IMAGES)

A estas alturas del torneo, el estado físico y mental de los equipos será crucial. La acumulación de minutos, las posibles rotaciones y las bajas por tarjetas podrían influir en el resultado. Los goles a favor y en contra serán determinantes para la tabla general de terceros si alguno de estos equipos queda en esa posición.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo B: cómo se definirá la clasificación

El sistema de puntuación de la FIFA mantiene su estructura tradicional: 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 puntos por derrota. Sin embargo, con el nuevo formato de 48 equipos, los criterios de desempate adquieren mayor relevancia.

Los criterios oficiales de la FIFA para definir posiciones son:

Puntos totales Diferencia de goles Goles anotados Resultado entre equipos empatados Fair play (tarjetas) Sorteo (último recurso)

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 – 0 0 0 0 0 0 0 0 2 – 0 0 0 0 0 0 0 0 3 – 0 0 0 0 0 0 0 0 4 – 0 0 0 0 0 0 0 0

Publicidad

Publicidad

Tabla modelo que Bolavip actualizará en tiempo real durante el torneo

Para clasificar como uno de los ocho mejores terceros, las combinaciones más seguras son:

4 puntos o más : Clasificación prácticamente asegurada

: Clasificación prácticamente asegurada 3 puntos con diferencia de gol positiva : Muy probable clasificación

: Muy probable clasificación 3 puntos con diferencia de gol neutra o negativa : Depende de otros grupos

: Depende de otros grupos 2 puntos o menos: Eliminación casi segura

Qué le espera al Grupo B en los dieciseisavos de final

El cuadro de dieciseisavos de final del mundial 2026 está diseñado para que los 32 equipos clasificados se enfrenten en cruces predeterminados según su posición final en los grupos. El rendimiento en la fase de grupos impacta directamente en la dificultad del camino hacia la final.

Las rutas posibles para los clasificados del grupo b son:

Primero del Grupo B:

Enfrentaría a un tercero clasificado de los grupos E, F, G, I o J

Partido probable: Vancouver (Partido 85 aproximadamente)

Ventaja: Rival teóricamente más accesible

Publicidad

Publicidad

Segundo del Grupo B:

Cruce contra primero o segundo de grupo cercano en el cuadro (posiblemente grupo C o grupo D)

Sede probable: Toronto u otra ciudad norteamericana

Camino más exigente hacia cuartos de final

Tercer lugar (si clasifica como mejor tercero):

Enfrentaría al primero de un grupo lejano según el esquema FIFA

Mayor incertidumbre en el rival hasta completarse todos los grupos

Posibles viajes más largos entre sedes

El primer lugar del grupo garantiza no solo un rival aparentemente más accesible, sino también menos viajes y mayor descanso entre partidos. Para Canadá, terminar primero significaría mantener sus partidos en suelo canadiense el mayor tiempo posible.

Publicidad

Publicidad

Posición Rival probable en dieciseisavos Sede estimada 1º Grupo B 3º de grupos E/F/G/I/J Vancouver 2º Grupo B 1º o 2º de grupo cercano Toronto/Nueva York 3º Grupo B (si clasifica) 1º de grupo lejano Variable

Los octavos de final, cuartos de final y semifinales se disputarán en diversas sedes de Estados Unidos, incluyendo Nueva York Nueva Jersey, Kansas City y Los Ángeles. La final está programada para el 19 de julio en un estadio aún por confirmar, probablemente en la costa este estadounidense.

Cómo seguir en vivo los partidos del Grupo B con Bolavip

En Bolavip nos preparamos para ofrecerte la cobertura más completa del grupo b y de todo el mundial 2026. Nuestro compromiso con el entretenimiento deportivo y la información de calidad se refleja en cada artículo, cada crónica y cada análisis que publicamos.

Publicidad

Publicidad

Lo que encontrarás en nuestra cobertura:

Minuto a minuto de todos los partidos del grupo b

Crónicas detalladas post-partido con análisis táctico

Estadísticas actualizadas de jugadores y equipos

Previas con probables formaciones y datos para apuestas deportivas

Contexto histórico y comparativas entre selecciones

Actualizaciones en tiempo real:

Resultados inmediatos al finalizar cada encuentro

Tabla de posiciones del grupo b actualizada tras cada jornada

Cruces confirmados para dieciseisavos de final

Noticias de última hora sobre lesiones, convocatorias y declaraciones

La participación de Canadá como anfitrión y las obras de infraestructura realizadas en las tres sedes norteamericanas garantizan un evento histórico. Desde Bolavip te invitamos a seguir toda la acción a través de nuestro sitio web y redes sociales oficiales.

Publicidad

Publicidad

No importa si apoyas a Canadá, Qatar, Suiza o al ganador del repechaje europeo: aquí encontrarás toda la información que necesitas para vivir el mundial 2026 como se merece. El título mundial está en juego y cada partido cuenta.

Sigue nuestra cobertura en:

Web oficial de Bolavip

Redes sociales @Bolavip

Newsletter con actualizaciones diarias del torneo

El calendario del grupo b ya está definido. Los horarios están confirmados. Las sedes esperan a los protagonistas. Solo falta que ruede el balón el viernes 12 de junio de 2026 para que comience la fiesta del fútbol más grande del planeta.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

México

ViX (Televisa) : transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.

: transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026. TV abierta: TV Azteca y Televisa emitirán 32 partidos cada una por sus señales.

Brasil

CazéTV (YouTube) : posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos.

: posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos. TV abierta : Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV.

: Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV. SBT + N Sports: transmitirán 32 partidos, disponibles además en Claro TV, Vivo y Sky.

Colombia

DirecTV / DGO : transmisión en vivo de los 104 partidos.

: transmisión en vivo de los 104 partidos. TV abierta: Win Sports, Caracol TV y RCN emitirán encuentros seleccionados.

Publicidad

Publicidad

Ecuador

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial.

: transmisión completa del Mundial. TV abierta: Teleamazonas emitirá algunos partidos.

Chile

DirecTV / DGO : transmisión de todos los partidos.

: transmisión de todos los partidos. TV abierta: Chilevisión emitirá encuentros (cantidad a confirmar).

Argentina

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial 2026.

: transmisión completa del Mundial 2026. TV Pública : emitirá los partidos de la Selección Argentina.

: emitirá los partidos de la Selección Argentina. Otras señales: Telefé y TyC Sports transmitirán algunos encuentros.

Publicidad

Publicidad

Uruguay

DirecTV / DGO : transmisión total de los 104 partidos.

: transmisión total de los 104 partidos. TV abierta: Canal 5 emitirá 32 partidos en exclusiva, incluidos los de la selección, también por Antel TV.

Perú