Dónde ver EN VIVO a LeBron James en Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers por la NBA: TV y streaming online

Philadelphia 76ers recibe a Cleveland Cavaliers por la temporada 2026-27 de la NBA, en un partido que tendrá la atención puesta en LeBron James. Conoce dónde ver el encuentro en vivo por TV y streaming online, con los horarios y los detalles de la transmisión.

Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers se enfrentan este jueves 22 de octubre por la temporada regular de la NBA. El partido se disputará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia y dará inicio a las 17:00hs (tiempo del Centro de México) / 19:00hs (ET).

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Este enfrentamiento marca la presentación ante su afición de LeBron James con la playera de los Philadelphia 76ers, midiéndose nada menos que contra su exequipo, los Cleveland Cavaliers. El conjunto de Pensilvania busca hilvanar triunfos en el arranque de la campaña regular frente a unos Cavaliers que hacen su debut oficial en la temporada.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers de este jueves 22 de octubre por la NBA se podrá ver en México y la región a través de los siguientes canales y plataformas digitales:

México: ESPN, Disney+ Premium / NBA League Pass (vía Prime Video con NBA ID)

ESPN, Disney+ Premium / NBA League Pass (vía Prime Video con NBA ID) Estados Unidos: ESPN, Disney+, FanDuel Sports Network Ohio

ESPN, Disney+, FanDuel Sports Network Ohio Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium / NBA League Pass

ESPN / Disney+ Premium / NBA League Pass Centroamérica: ESPN / Disney+ Premium / NBA League Pass

ESPN / Disney+ Premium / NBA League Pass España: NBA League Pass / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, los Philadelphia 76ers llegan impulsados tras conseguir una victoria en su partido inaugural. El equipo dirigido por Nick Nurse apunta a consolidar la química del tridente conformado por LeBron James, Joel Embiid y Tyrese Maxey, aprovechando la localía en el Xfinity Mobile Arena para adueñarse del ritmo del juego.

Por su parte, los Cleveland Cavaliers hacen su presentación oficial en la temporada regular tras finalizar su etapa de preparación. La escuadra liderada en duela por Donovan Mitchell y Evan Mobley buscará mostrar solidez defensiva en la pintura y apostar a la velocidad en transición para intentar dar el golpe como visitantes en suelo de Filadelfia.

En sintesis

Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers juegan este jueves 22 de octubre en la NBA.

juegan este jueves 22 de octubre en la NBA. LeBron James debutará como local con Filadelfia ante su exequipo, los Cavaliers.

con Filadelfia ante su exequipo, los Cavaliers. ESPN y Disney+ Premium transmitirán en vivo el partido para el público mexicano.