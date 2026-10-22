¿Juega LeBron James? Los quintetos de Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers por la NBA

Philadelphia 76ers se enfrenta a Cleveland Cavaliers por la temporada 2026-27 de la NBA. LeBron se medirá ante su ex equipo en un duelo que promete emociones.

Este jueves 22 de octubre de 2026 continúa la emocionante acción de la semana inaugural de la temporada 2026-2027 de la NBA. Los Philadelphia 76ers celebran su esperado juego de apertura como locales en la cancha del Xfinity Mobile Arena al recibir a los Cleveland Cavaliers a partir de las 17:00 hs (tiempo del centro de México).

Publicidad

El conjunto de Filadelfia llega encendido tras obtener una importante victoria como visitante ante los New York Knicks en su primer encuentro de la campaña. Los dirigidos por Nick Nurse quieren ratificar su condición de serios aspirantes al título de la Conferencia Este frente a su público con un plantel repleto de estrellas.

La gran atracción del partido pasa por la presencia de LeBron James. El astro veterano, de 41 años, está en perfectas condiciones físicas luego de haber registrado 14 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias en su brillante debut con la camiseta de los Sixers. James arrancará desde el inicio comandando un quinteto de lujo junto a Tyrese Maxey, Jaylen Brown y la presencia dominante de Joel Embiid en la pintura.

Por su parte, los Cleveland Cavaliers hacen su presentación oficial en la temporada. Liderados por Donovan Mitchell y James Harden en la conducción perimetral, la escuadra de Ohio intentará frenar la ofensiva local apoyándose en la solvencia defensiva en la pintura de Evan Mobley y Jarrett Allen.

Publicidad

El quinteto titular de Philadelphia 76ers

Tyrese Maxey

VJ Edgecombe

Jaylen Brown

LeBron James

Joel Embiid

El quinteto titular de Cleveland Cavaliers

James Harden

Donovan Mitchell

Peyton Watson

Evan Mobley

Jarrett Allen

En sintesis

Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers juegan este jueves 22 de octubre a las 17:00.

juegan este jueves 22 de octubre a las 17:00. LeBron James iniciará como titular en el quinteto de los Sixers ante Cavaliers.

en el quinteto de los Sixers ante Cavaliers. Los Sixers debutan como locales tras vencer a New York Knicks en la apertura.