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¿Juega LeBron James? Los quintetos de Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers por la NBA

Conoce los quintetos titulares de Indiana Pacers y Philadelphia 76ers para su enfrentamiento por la temporada 2026-27 de la NBA. Revisa quiénes estarán desde el inicio.

El equipo de LeBron James visita a Indiana Pacers.
© Getty ImagesEl equipo de LeBron James visita a Indiana Pacers.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la actividad de la temporada regular 2026-2027 de la NBA con un atractivo cruce de la Conferencia Este. Los Indiana Pacers reciben en la duela del Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis a los Philadelphia 76ers a partir de las 17:00 hs (tiempo del centro de México).

El conjunto de Indiana busca hacer valer su condición de local para enderezar el rumbo en este inicio de calendario. Los dirigidos por Rick Carlisle intentarán imponer un ritmo vertiginoso en las transiciones y aprovechar la puntería perimetral para contrarrestar el poderío físico del rival, teniendo como baja confirmada a T.J. McConnell por una molestia en el tendón de la corva.

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Por su parte, los 76ers llegan motivados con un balance positivo de 3-1 en sus primeros compromisos de la campaña. La escuadra de Filadelfia buscará dominar la pintura y manejar los tiempos de posesión mediante la jerarquía de sus figuras en cancha, sabiendo que enfrente tendrán a un oponente sumamente intenso en su estadio.

El quinteto titular de Indiana Pacers

  • Tyrese Haliburton
  • Aaron Nesmith
  • Kelly Oubre Jr.
  • Pascal Siakam
  • Jay Huff

El quinteto titular de Philadelphia 76ers

  • Tyrese Maxey
  • Kentavious Caldwell-Pope
  • Jaylen Brown
  • LeBron James
  • Joel Embiid
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En sintesis

  • Indiana Pacers recibe a Philadelphia 76ers este miércoles 28 de octubre a las 17:00.
  • Tyrese Haliburton encabezará el quinteto inicial de Indiana Pacers en el Gainbridge Fieldhouse.
  • T.J. McConnell será baja por una molestia en el tendón de la corva.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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