Mientras LeBron James tiene una fortuna de 1,400 millones, el dinero que acumuló Cristiano Ronaldo

Dos leyendas del deporte mundial, considerados por muchos los mejores de todos los tiempos en sus disciplinas, construyeron imperios económicos que superan los mil millones de dólares.

Dos de los nombres más grandes de la historia del deporte también construyeron imperios económicos fuera de las canchas. LeBron James, leyenda del básquet y considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, y Cristiano Ronaldo, una leyenda del fútbol que también pelea por ese reconocimiento, acumularon fortunas que superan los mil millones de dólares.

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La comparación es impactante: según las cifras que se les atribuyen en los rankings de Forbes, el patrimonio de LeBron alcanza los 1.400 millones de dólares, mientras que el de CR7 ronda los 1.200 millones. Dos carreras extraordinarias que también se reflejan en sus cuentas bancarias.

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Dos carreras históricas que también construyeron imperios económicos

En el caso de LeBron James, su patrimonio no se explica solamente por los contratos que firmó durante sus temporadas en la NBA. A lo largo de su carrera, el jugador de los 76ers construyó una estructura empresarial que incluye inversiones, acuerdos comerciales, participación en compañías y negocios vinculados al entretenimiento.

Por su parte, Cristiano Ronaldo también transformó su popularidad mundial en un negocio que va mucho más allá del fútbol. Además de los contratos millonarios que consiguió en Manchester United, Real Madrid, Juventus y actualmente Al-Nassr, el portugués desarrolló su propia marca, CR7, con emprendimientos vinculados a la indumentaria, los hoteles, los perfumes y el entrenamiento físico.

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La diferencia entre ambos patrimonios es de aproximadamente 200 millones de dólares a favor del basquetbolista. Sin embargo, los dos forman parte de un grupo muy reducido de deportistas que consiguieron convertirse en multimillonarios mientras todavía permanecen vinculados a la alta competencia.

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