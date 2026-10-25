Todo cambió por un consejo y los millones llegaron para cambiar su vida por completo.

La intensa rivalidad deportiva en la NBA entre Charles Barkley y Michael Jordan escondía una profunda amistad y un intercambio de visiones de negocios fuera de la pista. Durante una entrevista en The Dan Patrick Show, la leyenda de la NBA confesó que un recomendación financiera formulada por la estrella de los Chicago Bulls durante un juego de golf cambió de manera radical su patrimonio personal, generando cerca de 50 millones de dólares adicionales a lo largo de los años.

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El consejo millonario que Michael Jordan le dio a Charles Barkley

La historia se remonta al momento en que Barkley negociaba su vínculo con Nike por una cifra cercana a los 3 millones de dólares anuales. Jordan le propuso reestructurar la cobranza: recibir apenas un millón en efectivo y exigir los dos millones restantes en opciones sobre acciones de la compañía, una apuesta directa al crecimiento bursátil de la firma norteamericana.

Charles Barkley y el golf: amor y negocio millonario. (GETTY IMAGES)

Aunque los asesores financieros del exjugador manifestaron dudas iniciales ante el riesgo de reducir el dinero garantizado, Barkley confió a ciegas en la visión comercial de su amigo. Su experiencia compartida en la Selección de Estados Unidos le demostró la dimensión global del mito de los Bulls, convicción que lo llevó a aceptar el cambio de contrato pese a las advertencias de su entorno.

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La jugada maestra coincidió con el despegue definitivo de la línea de calzado deportivo y la consolidación de la cultura urbana asociada al básquetbol profesional. Con el paso del tiempo, el valor de los títulos de la empresa explotó en el mercado, hasta transformar esos dos millones cedidos en una cifra millonaria que superó cualquier expectativa inicial de ganancia.

Años después, el propio Barkley se encargó de llamar por teléfono al astro para agradecerle el consejo de manera personal. La anécdota expone la faceta visionaria de Jordan para reinventar el modelo de negocio de los deportistas de élite, demostrando que su impacto en la industria traspasó los límites del tabloncillo para marcar época en el ámbito empresarial.

En síntesis

Charles Barkley ganó cerca de 50 millones de dólares tras un consejo financiero de Jordan.

ganó cerca de tras un consejo financiero de Jordan. Michael Jordan le propuso cobrar dos millones de dólares en opciones sobre acciones.

le propuso cobrar en opciones sobre acciones. Charles Barkley negociaba originalmente un contrato anual de 3 millones de dólares en efectivo.