La leyenda de la NBA que sentenció el futuro de Golden State Warriors: “No estarán en Playoffs”

El presente de Golden State Warriors no es el que muchos imaginaban en este punto de la temporada. En San Francisco reina la incertidumbre por una clara irregularidad de una franquicia que desea ser contendiente al anillo de la NBA. En ese sentido, se expresó la leyenda Charles Barkley y con palabras muy claras expresó que no imagina los de la Bahía en la postemporada, donde las cosas se ponen serias.

En un interesante ida y vuelta con una de las leyendas de Warriors, Draymond Green, Barkley afirmó que una vez que se termine la temporada regular, el alero volverá a estar comentando partidos para la televisión, porque su equipo quedará sin posibilidades frente al resto de rivales.

Charles Barkley no confía en Golden State Warriors

“Te tendremos de vuelta aquí una vez que comiencen los playoffs”, afirmó Barkley con ironía. Sin embargo, Green no se dejó amedrentar y respondió buscando la complicidad de Shaquille O’Neal: “Shaq, traeremos nuestros anillos y los compartiremos con Chuck”.

Los números de Golden State indican que acumulan un récord de 16-5 tras el triunfo de este 25 de diciembre ante Dallas Mavericks y que están inmersos en una falta de constancia que no es garantía de absolutamente nada. cinco ganados y la misma cantidad de perdidos en los últimos 10 encuentros demuestran que pueden ser un problema para cualquiera, pero también ser complicados por quien se lo proponga.

Actualmente, Warriors se encuentras octavos en la Conferencia Oeste y, si bien es cierto que no existe una franquicia que marque un ritmo imposible de seguir, lo cierto es que los fanáticos y todos los que conforman la plantilla en Golden State desean otro tipo de realidad. De cara a la segunda mitad de la temporada, en la que se terminan los tiempos de experimentos y paciencia, se espera pasar a los de resultados, porque en San Francisco buscan un salto de calidad. Sino tendrá razón Barkley.

En síntesis

Charles Barkley confirmó que Golden State Warriors no llegará a Playoffs.

Golden State Warriors cuenta con un récord de 16-15 y de 5-5 en los últimos 10 partidos.

Draymond Green confía en que pelearán por conseguir en anillo de la NBA.

