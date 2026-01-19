La temporada 2025-26 de la NFL entró en su etapa de definición. Este domingo quedaron confirmardos los cruces de las finales de Conferencia, última instancia que enfrentan las franquicia antes de disputar el Super Bowl.

Publicidad

Publicidad

Duelos confirmados para las finales de AFC y NFC

AFC : New England Patriots vs. Denver Broncos | Empower Field at Mile High (Denver)

: New England Patriots vs. Denver Broncos | Empower Field at Mile High (Denver) NFC: Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams | Lumen Field (Seattle)

Equipos finalistas de la NFL 2026 (@NFL)

Día y horarios de las finales de Conferencia de la NFL

Tanto la final de la AFC como la de la NFC se disputará el domingo 25 de enero. Sin embargo, serán en horarios distintos. New England Patriots y Denver Broncos definirán el boleto al Super Bowl desde las 14:00 hs (CDMX), mientras que Seattle Seahawks y Los Angeles Rams harán lo propio desde las 17:30 hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Cómo ver las finales de Conferencia de la NFL en México