Los Universitarios cayeron por 2-0 en su visita a Santos Laguna y el arquero costarricense protagonizó un momento de enojo después de recibir el segundo gol desde los doce pasos.

Pumas UNAM sigue sin encontrar su mejor funcionamiento en el torneo y todo indica que podría quedarse fuera de la Liguilla del Apertura 2026, aunque todavía dependerá de los resultados que consiga en las próximas jornadas. El equipo de Esteban Solari sufrió una nueva derrota al caer por 2-0 en su visita a Santos Laguna.

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El resultado tiene un valor especial para los Guerreros, que comenzaron el torneo en los últimos lugares de la tabla de posiciones y ahora consiguieron seis victorias consecutivas. Esta racha les permitió recuperar terreno y comenzar a soñar con meterse entre los ocho mejores equipos del campeonato.

El partido cambió desde los primeros minutos, cuando los Universitarios se quedaron con un futbolista menos por la temprana expulsión de Nathan Silva. La inferioridad numérica perjudicó a Pumas y le dio a Santos Laguna una ventaja importante para buscar el triunfo ante su gente.

Los dos goles del conjunto lagunero llegaron desde los doce pasos. Los penales terminaron siendo determinantes en un encuentro complicado para los auriazules, que no pudieron reaccionar y se marcharon de Torreón con las manos vacías.

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Uno de los momentos que dejó el partido tuvo como protagonista a Keylor Navas. El arquero costarricense se mostró muy molesto durante la derrota de Pumas, especialmente después de no poder evitar el segundo tanto de Santos Laguna, una reacción que no pasó desapercibida.

Keylor Navas revoleó la pelota tras el segundo penal de Santos Laguna

Después de que Santos Laguna convirtió el segundo penal del encuentro, Keylor Navas dejó ver toda su frustración. El guardameta no pudo detener el remate que terminó en el 2-0 y, tras recibir el gol, revoleó la pelota en una clara muestra de enojo por lo sucedido.

😤 Keylor Navas no pudo detener el segundo penal de Santos Laguna. Evidente molestia del portero de Pumas. Disfruta el juego entre Santos y el equipo auriazul por ESPN y Disney Plus Premium. https://t.co/Pa1AvqieZx — Futbol Picante (@futpicante) October 22, 2026

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