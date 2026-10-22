Tras la derrota ante Santos Laguna, el futuro de Esteban Solari vuelve a estar en el centro de la escena. En Bolavip consultamos a Gemini sobre cuatro entrenadores que podrían llegar al banquillo de Pumas si se produce un cambio.

Pumas atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026 de la Liga MX. Después de haber sido finalista en el torneo anterior, el equipo universitario está lejos de competir por los primeros puestos y los resultados irregulares desde la llegada de Esteban Solari han generado dudas sobre su continuidad en el banquillo.

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Encuesta¿Esteban Solari debe irse de Pumas? ¿Esteban Solari debe irse de Pumas? YA VOTARON 0 PERSONAS

La derrota por 2-0 ante Santos Laguna, sufrida ayer, volvió a encender las alarmas en Ciudad Universitaria. Las posibilidades de clasificar a la Liguilla parecen complicadas y el equipo necesitará aprovechar las últimas cuatro jornadas para intentar cambiar su situación, aunque también dependerá de los resultados que consiga en ese tramo final.

En este contexto, en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cuáles serían los candidatos para reemplazar a Solari en caso de que la directiva decida buscar un nuevo entrenador. La IA propuso cuatro nombres con experiencia en el futbol mexicano y perfiles que podrían encajar en las necesidades de Universidad Nacional.

Los candidatos de la IA

1. Eduardo Coudet

El primer nombre que propuso Gemini fue Eduardo Coudet, un entrenador reconocido por sus equipos intensos, la presión alta y el dinamismo de su propuesta futbolística. Su carácter fuerte también podría ser un factor importante para gestionar un vestidor que necesita recuperar confianza y regularidad.

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Eduardo Coudet durante su etapa en River Plate (Getty Images)

De acuerdo con el análisis de la IA, el estilo del Chacho podría encajar con la identidad que busca la afición de Pumas, caracterizada por la intensidad y la garra. Su disponibilidad en el mercado sería otro punto a considerar si la directiva decide realizar un cambio de entrenador.

2. Jaime Lozano

Jaime Lozano fue señalado por Gemini como el principal candidato de su lista. El Jimmy conoce a Pumas desde adentro, ya que se formó como futbolista en la institución universitaria, y cuenta con experiencia como entrenador, incluida su etapa al frente de la Selección Mexicana.

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Jaime Lozano en su último club, Pachuca (Getty Images)

La IA destacó su capacidad para trabajar con jóvenes y su conocimiento de la identidad del club. Su posible regreso podría representar una apuesta por recuperar el protagonismo de las fuerzas básicas y fortalecer el vínculo con la afición. Además, su pasado en Universidad Nacional sería un elemento a favor en caso de que se abra una vacante.

3. Robert Dante Siboldi

Otro de los técnicos mencionados fue Robert Dante Siboldi, quien cuenta con experiencia en la Liga MX y títulos de liga con Santos Laguna y Tigres. Su trayectoria en el futbol mexicano lo convierte en un perfil que podría aportar conocimiento del torneo y experiencia en situaciones de máxima presión.

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Robert Dante Siboldi en Mazatlán (Getty Images)

Según el análisis de Gemini, Siboldi podría ofrecer una propuesta más pragmática, con orden táctico y atención a los resultados inmediatos. Estas características serían importantes para un equipo que necesita sumar puntos en las últimas cuatro fechas del Apertura 2026 si pretende mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

4. Diego Alonso

El cuarto candidato de la lista fue Diego Alonso, entrenador uruguayo que dirigió a equipos como Pachuca y Monterrey, además de tener experiencia internacional con la Selección de Uruguay y el Sevilla. En México consiguió títulos con los Tuzos, incluida la Liga MX y la Concachampions.

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Diego Alonso en la Selección de Uruguay (Getty Images)

Gemini consideró que su experiencia y su estilo de juego directo, físico y competitivo podrían ser útiles para intentar recuperar el nivel de Pumas. Su conocimiento del futbol mexicano sería una ventaja para adaptarse rápidamente a las exigencias del club y afrontar un posible desafío en Ciudad Universitaria.

En sintesis

Gemini propuso a Jaime Lozano como principal candidato para reemplazar a Esteban Solari.

como principal candidato para reemplazar a Esteban Solari. Pumas cayó 2-0 ante Santos Laguna en la Jornada 13 del Apertura 2026.

en la Jornada 13 del Apertura 2026. Eduardo Coudet, Siboldi y Diego Alonso integran la lista de la inteligencia artificial.