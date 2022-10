La inflación ha golpeado de forma considerable el bolsillo de miles de familias en México. Basta con darse una vuelta por el tianguis de la colonia para confirmar el impacto económico que han sufrido al abastecerse de lo más primario que son los alimentos. No alcanza para comprar kilos. Entre medios kilos, cuartos y 100 gramos adquieren lo necesario para su despensa. “Las ventas han bajado, no se vende lo mismo que antes”, coinciden en referir marchantes de frutas, verduras, lácteos, pollo y carne.

Pero hay quienes prefieren comer menos o ponerse a dieta no porque se vean del todo afectados en los recursos para surtirse, sino porque prefieren destinar cierto presupuesto al futbol, específicamente a llenar el tradicional álbum Panini. A diferencia de ediciones anteriores, la actual resulta muy costosa. Sin embargo, no es impedimento para aquellas personas que se han trazado el objetivo de llenarlo sea como sea.

A la entrada o salida de algunos mercados sobre ruedas se han instalado vendedores no oficiales del álbum. Montan un pequeño puesto en el que ofertan estampas o acceden al intercambio con ciertas condiciones. “La cosa está canija y hay que rascarle de donde se pueda”, comenta un vendedor al preguntarle por qué tan caros los cromos de holograma o especiales cuyo valor es de 30 pesos cada uno. Para el canje hay reglas: dos estampas del interesado por una de las que él pone a disposición, siempre y cuando sean de la misma selección, es decir, no puedes cambiar a dos mexicanos por un argentino, sino a dos mexicanos por otro mexicano, o dos argentinos por otro argentino. En caso de querer el cromo de un jugador, te cuesta cinco pesos cada uno. Pero no todos los futbolistas son tasados por igual. Por ejemplo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Guillermo Ochoa valen 15 pesos por aquello de que son los cracks del Mundial.

“Tengo que sacarle algo a lo que invertí”, responde al cuestionamiento sobre las cajas que compró para hacer negocio. Fueron 10 en total, por lo que gastó 18,720 pesos. Eso se traduce en 1,040 sobres, 5,200 estampas. Lleva seis cajas abiertas por ahora, lo que representa un síntoma favorable para su causa debido a que contempla octubre y noviembre como meses clave para los compradores desesperados por llenar su álbum.

A estos locales llegan jóvenes, adultos y padres de familia con listas en mano para comprar o intercambiar. Desde personas a las que les faltan 10 estampas hasta las que buscan 80 para completarlo, se dan cita con un monto destinado de manera exclusiva a este propósito. Hay algunos mortificados que sufren porque compran y compran sobres sin que les salgan hologramas, así que pagan de un solo golpe por los escudos de entre 10 y 20 selecciones, o más. “Traigo la lista de mi hijo. Ahorita ya gasté 400 pesos y todavía le faltan 30 para que lo llene”, comparte un papá que genera un gasto extra con tal de ayudar a su retoño.

Existen también aquellos interesados que apenas iniciaron a comprar sobres, no obstante invierten en los cromos especiales como el sello Panini, la Copa del Mundo, la mascota y selecciones campeonas bajo la fatídica premonición de que nunca les saldrán. ¿Por qué mejor no comprar una caja entonces? “Porque no tengo ese dinero junto. De lo poquito que voy teniendo prefiero irme a la segura con esas estampas. Mejor me la juego así a que jamás me salgan”, contesta uno de ellos.

Bien dicen que cada quien llena su álbum como puede y con lo que puede, o como quiere. Unos eligen el camino más caro, pero al mismo tiempo el más accesible según sus criterios o posibilidades. Raros y misteriosos son los caminos para cumplir con la tradición mundialista del Panini. En época de Mundial, todo sea por el futbol, qué más da si hay inflación o no.