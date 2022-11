La Selección Mexicana ganó, gustó y goleó a Irak por 4-0 en el Estadio Municipal Montilivi de Girona, España, y obtuvo un resultado que sirve muchísimo desde la faceta anímica. Una de las figuras volvió a ser Alexis Vega, quien lleva la playera número 10 y sigue estirando su buen momento con un gol tras tener un excelente año en lo individual. Está listo para hacer historia de la grande en Qatar 2022.

El Gru no solo se conforma con estar convocado de cara al Mundial, sino que va por todo. Distintos portales internacionales aseguran que importantes equipos de Europa estarán tras sus pasos en este torneo, por lo que él intentará mostrarse con buenas actuaciones. Y para eso necesita ser titular, algo que le exige a Gerardo Martino desde ahora mismo.

En plática con TUDN, el ex-Toluca confesó: "Me tengo mucha confianza, sé de lo que soy capaz, de lo que puedo aportarle al equipo, sin duda mis compañeros me han dado mucha confianza en el terreno de juego, me hacen jugar más fácil y obviamente estoy ilusionado. Es un sueño para mi poder disputar mi primer partido de un mundial como titular y si se da estaré muy contento y si no apoyar a mi compañero que esté, darle las mejores vibras".

"(Tecatito Corona) Fue una baja muy dura para todos nosotros, yo siempre lo he dicho, para mí el Tecate es el mejor jugador mexicano y una lástima que no pueda acompañarnos a la Copa del Mundo. Sin duda dio lo mejor de sí para poderse recuperar, no lo logró y bueno, mandarle mucha fuerza. Después por la cabeza me pasan muchas cosas, mucha emoción de poder tomar esa responsabilidad (de sustituirlo) de esa manera",explicó Alexis Vega.

Por último, analizando brevemente lo que fue la goleada ante Irak, mencionó: "Este partido nos deja buenas sensaciones, partidos ganados en el cual le vemos muchas mejorías al trabajo de partidos anteriores. Tuvimos contundencia, algo que nos venía faltando, concretar muy bien las jugadas y estamos felices por el resultado, porque ya estamos a muy pocos días y sabemos la manera en la que estamos jugando y siempre trataremos de dar lo mejor en cada partido".