Almeyda marca a sus jugadores lo que necesita Monterrey para clasificar a la Liguilla tras caer ante Toluca: “Hay que…”

Luego de la goleada sufrida contra Toluca, Almeyda le dejó en claro a sus jugadores de Rayados qué necesita de ellos para clasificar a la Liguilla.

Matías Almeyda dispone de dos últimas oportunidades para corregir el rumbo albiazul en el certamen. Durante el pasado fin de semana, los Rayados de Monterrey sufrieron un estrepitoso revés por 4-0 en su visita a los Diablos Rojos del Toluca en la Bombonera, resultado que comprometió seriamente sus opciones de meterse de forma directa a la Liguilla del Apertura 2026.

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La goleada provocó que La Pandilla cayera al décimo peldaño de la tabla general con 21 unidades, situándose provisionalmente fuera de los puestos que otorgan boleto a la Fiesta Grande. No obstante, a diferencia de los conjuntos que marchan por encima en la clasificación, Monterrey arrastra un compromiso pendiente que disputará frente a Gallos Blancos de Querétaro este sábado 14 de noviembre, panorama que le permite mantener el destino en sus propias manos.

En la conferencia de prensa de este miércoles en El Barrial con la mira puesta en el duelo pendiente, Almeyda reconoció con crudeza las secuelas de la exhibición en el Nemesio Diez: “Estamos de acuerdo con el análisis post-partido y el análisis el día siguiente, y realmente lo hicimos mal. Somos conscientes en errores, en lo que dejamos de hacer, y cuando haces esto contra un rival fuerte, el final puede ser traumático.“

Tras admitir que la sacudida frente a Toluca pegó duro en el ánimo del vestidor, el estratega argentino enfatizó que el funcionamiento colectivo estuvo muy por debajo del estándar exigido por la institución: “Tuvimos nuestras posibilidades, pero si vi que el equipo estuvo lejos de lo que pretendíamos, muy lejos. Coincidimos con los jugadores en que fue el peor partido que jugamos“, sentenció el ‘Pelado’.

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Almeyda tiene el norte claro

En este momento, únicamente dos aduanas separan a Rayados de su objetivo de asegurar un lugar en la fase final. Tras el compromiso reprogramado frente a Querétaro en plena Fecha FIFA de noviembre, el cuadro regiomontano se meterá a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para encarar a los Pumas de la UNAM en la Jornada 17, compromisos que Almeyda catalogó sin rodeos como “dos finales“.

Subrayando la urgencia de “modificar el chip” de inmediato para no dar concesiones ante los emplumados, el técnico argentino ofreció un balance del estado de sus pupilos: “Se los ve bien mas alla de este golpazo que sufrimos, pero con ganas. Mientras haya ganas y tengamos esta fe que nos mueve, y creer en lo que venimos haciendo, vamos a dar competencia.“

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Para cerrar su comparecencia, Almeyda puntualizó la exigencia básica que debe mostrar el equipo sobre el terreno de juego, virtud ausente durante el tropiezo en suelo mexiquense. “Tenemos que ser competitivos. El otro día no fuimos competitivos. Cuando somos competitivos, el equipo alcanza un nivel a la par, o a veces mejor que un rival. Bueno, ese es nuestro Rayados“, concluyó el argentino.

En síntesis