Luego de apenas conseguir la clasificación a la semifinal de la Concacaf Nations League contra Jamaica, Matías Almeyda mostró su apoyo al proceso de Rafa Márquez en el Tri.

Rafael Márquez superó la prueba contra Jamaica en unos cuartos de final de la Concacaf Nations League que no arrancaron de la mejor manera. La derrota 2-3 en Kingston sembró múltiples dudas ante lo que pudo haber sido una de las peores eliminaciones en la historia de la Selección Mexicana, aunque la victoria 1-0 en la vuelta logró rescatar al equipo.

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Sin embargo, este resultado no dejó al “Káiser” exento del escrutinio público. Ahora con Estados Unidos como rival en las semifinales, en un compromiso programado para el 25 de marzo de 2027, Márquez estuvo lejos de convencer a los aficionados y de proyectar al Tri como un conjunto dominante, consiguiendo apenas este martes ante los caribeños su primera victoria en seis encuentros dirigidos.

Almeyda respalda el proceso de Márquez

Si bien diversas leyendas salieron a respaldar a Rafa Márquez al momento de ser nombrado seleccionador nacional, el funcionamiento exhibido en esta última Fecha FIFA provocó que las interrogantes volvieran a surgir. No obstante, alguien ajeno al combinado azteca pero profundo conocedor del futbol mexicano, como Matías Almeyda, dedicó contundentes palabras de apoyo al “Káiser”.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el ‘Pelado’ fue cuestionado sobre su postura respecto a la actualidad del Tri, brindando un espaldarazo total a su colega de profesión: “El problema no es de Rafa. Si en cinco o seis partidos, cada vez que se juntan, tiene tres o cuatro días para entrenar, no hay técnico que haga magia. Tampoco existe la medicina de la victoria y la perfección“.

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𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐁𝐀𝐑𝐑𝐈𝐀𝐋: PIDIÓ APOYO PARA MÁRQUEZ



🗣️ Matías Almeyda, DT de #Rayados, habló del proceso que lleva Rafael Márquez al frente del #Tri y pidió mantenerlo hasta el 2030.



📹 @quirino_galvan pic.twitter.com/8wKFLts64t — ONCE Diario (@oncediariomx) November 18, 2026

A la par de sostener que lo justo es permitirle cumplir su contrato hasta el Mundial de 2030, el timonel explicó la vorágine que rodea al entorno del representativo nacional: “Vivimos en un futbol en el que en 24 horas cambia todo. Si ayer no empataban, le pedían la cabeza. Era ridículo. Ojalá que lo apoyen porque tiene muchísimo por dar. Fue uno de los jugadores más exitosos de la historia de México. Un poco más de respeto. Respétenlo un poco más. Si él puede transmitir todo lo que vivió, va a hacer algo por México como todavía no lo pudo hacer nadie”, explicó el DT argentino.

Finalmente, Almeyda rescató varios pasajes futbolísticos del encuentro ante Jamaica, enviando un mensaje directo tanto a la cúpula federativa como a la afición: “Déjenlo, que lo va a hacer. Tiene otra mentalidad. Se lo ve serio, se lo ve seguro y después conformar a todo el mundo es muy difícil. Ayer yo vi el partido y por momentos México jugó muy bien. Ojalá que le den tiempo. Es joven, tiene nombre, es respetado a nivel mundial… Dicen que no hay mexicanos, este es mexicano y hay que apoyarlo. Es el mejor mexicano, y tienen que apoyarlo“, relató ante los medios de comunicación.

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En síntesis