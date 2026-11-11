‘Chupete’ Suazo revela cómo perder la Copa Sudamericana ante Pachuca lo llevó a Rayados

Humberto Suazo escribió con letras de oro una auténtica época de gloria en las filas de los Rayados de Monterrey, consagrándose en su momento como el máximo romperredes histórico de la institución albiazul. Sin embargo, bajo la óptica del propio artillero chileno, esa prolífica trayectoria en el futbol mexicano jamás se habría materializado sin haber chocado ante los Tuzos del Pachuca en una final continental que tuvo un desenlace sumamente doloroso para su causa.

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Plenamente afianzado como el goleador implacable de un Colo-Colo plagado de figuras internacionales como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Matías Fernández, el “Cacique” avanzó con paso firme hasta la gran final de la Copa Sudamericana 2006, teniendo como adversario a la escuadra hidalguense. En una trepidante serie a ida y vuelta, “Chupete” perforó las redes en el empate 1-1 en el Estadio Hidalgo, pero los Tuzos asaltaron el Estadio Nacional de Santiago al sellar una histórica remontada 2-1 que les valió coronarse campeones en territorio andino.

Cómo la final ayudó a su llegada a Rayados según Suazo

Durante la rueda de prensa previa a la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, el mítico delantero fue consultado sobre aquel épico título conquistado por el Pachuca: “Fue una hazaña, como dicen; nosotros habíamos empatado aquí, en Pachuca habíamos empatado. Después allá íbamos ganando 1-0. Después entró Damián (Álvarez), nos dio vuelta prácticamente el partido en el segundo tiempo, pero fue un momento doloroso que deja el fútbol.“

A pesar de ver frustrado el sueño de alzar la corona continental, el astro andino explicó de qué manera aquel tropiezo detonó un inesperado efecto mariposa que aceleró su arribo a la Sultana del Norte: “Pero yo siempre he dicho que el fútbol te abre puertas, me abrió puertas a mí, salí goleador de ese campeonato y tuve la posibilidad de que Monterrey me viera y me pudiera contratar. Y creo que por eso siempre digo que siempre hay puertas que uno puede abrir, porque de una u otra forma te están mirando y hay oportunidades en otro lado,” añadió.

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¡VE EL LADO BUENO! ⚽️👏



Humberto “Chupete” Suazo reflexiona sobre la Copa Sudamericana que perdió ante Pachuca, mencionando que ayudó a que llegara a los Rayados.



📹 Yediberto Morenohttps://t.co/Nqr97xDXUt pic.twitter.com/DIlBwcSUXE — MedioTiempo (@mediotiempo) November 10, 2026

Tras colgar definitivamente los botines a inicios de este 2026, “Chupete” vive sus primeras experiencias desde el banquillo dirigiendo a San Luis de Quillota en la Liga de Ascenso de Chile; no obstante, el ídolo de La Pandilla no oculta la ilusión de reencontrarse en el futuro con el cuadro regiomontano.

En una entrevista con Claro Sports, el exseleccionado chileno elogió el proyecto táctico que comanda Matías Almeyda en el Barrial, al tiempo que externó su anhelo de volver al club en una nueva faceta profesional: “Yo creo que el club lo sabe. En algún momento espero retribuir, sea donde sea, devolver la mano donde el club invirtió tanto en mí. Creo que ese ha sido mi sueño, pero todo a su debido tiempo. Creo que estoy en un lindo club de ascenso de Chile, que es primera vez que estamos peleando por el campeonato, y la verdad que estoy muy contento”, expresó.

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En síntesis