Se supo que 'La Pandilla' cuenta con una posibilidad avanzada para traer un futbolista al equipo.

Los Rayados de Monterrey pensaron que habían encontrado una combinación perfecta entre Matías Almeyda y un par de fichajes de lujo que llegaron desde la MLS. No obstante, los resultados les demostraron que aún faltan piezas en el rompecabezas del proyecto que conduce el estratega argentino para llegar a aspirar un título.

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En este sentido, la directiva trabajó incansablemente y ya tendría apalabrado su primer refuerzo para el Clausura 2027, con el fin de darle otro salto de calidad a la plantilla. Un futbolista proveniente del exterior tendría avanzada su llegada a los Rayados y se incorporaría en el próximo mercado de invierno al grupo que comanda el ‘Pelado’.

De acuerdo a la información del periodista Alex Vargas, seguidor de la campaña albiazul, Gastón Ávila es el nombre que desembarcaría en La Pandilla para este fin de año. El contacto se habría dado a través de Victor Jannsen, ex futbolista del Monterrey, un viejo conocida del jugador que reforzaría al cuadro regio para la próxima temporada.

Gastón Ávila, el defensor apuntado por Rayados [Foto: Getty]

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Gastón Ávila es un marcador central argentino de 25 años que juega en Rosario Central, el último equipo campeón de la Primera División de Argentina. Nacido en 2001 en Santa Fé, el defensa de 1.82 metros de altura es titular y referente del club. Tiene un pasado en al Selección Argentina Sub-23 y algunas prácticas con la escuadra mayor.

Si bien hoy milita en Rosario Central, club en el cual se formó, allí se encuentra cedido y su ficha pertenece al Ajax, el gigante de Países Bajos que lo compró en fortuna tiempo atrás. Dennis te Kloesse mantiene relación cordial con las autoridades del conjunto neerlandés y como el préstamo de Ávila vence en diciembre, la tiene fácil para traerlo.

Vincent Jannsen y Gastón Ávila fueron compañeros en Royal Antwerp durante su etapa juntos en Bélgica como compañeros, justo después de que Jannsen dejase Rayados. Según la fuente, el ex Monterrey podría ser la pieza clave para que el argentino vista los colores de los Rayados en el Clausura 2027 bajo el mando de Matías Almeyda.