El entrenador que hizo historia en el América fue vinculado a los 'Felinos'. ¿Qué hay de cierto?

Mientras que el mercado de jugadores se pone en actividad cada seis meses, el mercado de entrenadores nunca se toma vacaciones. Los técnicos pueden quedarse sin trabajo durante la temporada, por motus propia o decisión de los clubes, y la rueda sigue girando. Así, pueden también volver a la acción en cualquier momento.

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En esta etapa del año, prácticamente todos los equipos de México cuentan con un estratega principal a cargo. La excepción destacada es Tigres UANL, que tiene un interino al frente pero que no será ratificado de manera permanente. Victor Manuel Vucetich está haciendo las veces de entrenador transitoriamente y aguarda al elegido.

En las últimas semanas, se ‘enfrió’ la posibilidad del máximo candidato a asumir como timonel de los Universitarios y eso complicó todo. Guillermo Barros Schelotto quedó descartado para llegar a Nuevo León, y la directiva de Tigres comenzó a barajar otras carpetas. Y como sucede en estos casos, se “filtraron” diversos nombres de opciones.

Este miércoles, ante la búsqueda de entrenador para Tigres, se viralizó que André Jardine era una posibilidad para suceder a Guido Pizarro, el último DT principal que tuvo el club. El rumor se esparció rápidamente en las redes sociales de Tigres, especialmente por el gran trabajo que el brasileño hizo en el Club América y su demostrada capacidad.

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Sin embargo, más allá de los trascendidos que circularon estas horas, Bolavip pudo saber que André Jardine no tiene pensado regresar a la Liga MX a corto plazo. El estratega brasileño vivió durante varios años en México y ahora apunta a hacer carrera en el exterior. Actualmente está en el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes y está cómodo allí.

Jardine dirió varias veces contra Tigres, pero no a Tigres [Foto: Getty]

En este sentido, existe otra parte del trasfondo de la imposibilidad de que André Jardine llegue a Tigres UANL en el futuro. Es que en caso de regresar a la Liga MX más adelante, el brasileño le dará prioridad al América, el club de sus amores en el país. El entrenador dejó allí una huella imborrable y si le toca regresar primero esperará a las Águilas.

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Actualmente, André Jardine vive una gran actualidad en Medio Oriente, donde su Shabab Al-Ahli marcha tercero en la liga en los Emiratos Árabes, apenas a tres puntos del líder. Está realizando una buena labor en aquel destino exótico y no está en sus planes moverse en breve, dado que ha encontrado un lugar agradable para desarrollarse profesionalmente.