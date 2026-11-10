Ya con conocimiento del grupo, el DT del Monterrey decretó quiénes no seguirán bajo sus órdenes.

En su primera pretemporada con el equipo, Matías Almeyda no pasó una escoba sustancial puesto que no tenía conocimiento total del plantel que le tocaba dirigir. Ahora ya lleva varios meses en Rayados y ha sentenciado la salida de varios elementos, que considera prescindibles para las aspiraciones venideras del equipo.

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Si bien llegó con un cartel importante y tiene una historica rica en México, el ‘Pelado’ aún deja muchas dudas a la afición. Los resultados no lo han acompañado del todo y el DT cree que algunas fichas no le han dado usufructo y por eso se los sacará de encima. Para traer mejores jugadores deberá desprenderse de otros.

Según reportaron en la emisión vespertina del popular programa regio RG La Deportiva, el entrenador quiere fichar cuatro extranjeros de calidad y ‘tachó’ a cuatro extranjeros suyos. Matías Almeyda apartó del proyecto 2027 de Rayados a cuatro futbolistas no-mexicanos de su plantilla, y se los comunicará finalizado el Torneo Apertura.

El primero de los nombres es el de John Stefan Medina, que luego de haber renovado contrato recientemente, no seguiría en Rayados de cara al año próximo. El marcador central colombiano prácticamente no tuvo lugar este torneo: disputó apenas 7 partidos, sumando tan solo 228 minutos y recibiendo una amonestación.

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El segundo jugador que no continuaría bajo el mando de Matías Almeyda es Jorge Rodríguez, más conocido como “Corcho”, que perdió terreno todo este semestre. El volante argentino tuvo números similares en tanto corrió detrás de otros competidores del puesto: 383 minutos repartidos en 8 juegos, y una anotación.

Stefan y Corcho, dos longevos que se irán [Foto: Getty]

En base a la fuente en cuestión, el tercer sentenciado es Luca Orellano, cuyo caso es diferente a los dos anteriores dado que sí tuvo suficientes chances que desaprovechó. En este campeonato, el delantero argentino sumó 13 participaciones, con 691 minutos en el campo, donde únicamente pudo marcar un gol.

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El último caso de los futbolistas que Matías Almeyda no utilizará con vistas al 2027 en Rayados de Monterrey es el de Uros Djurdjevic, una apuesta que salió mal. El estratega lo heredó del cuerpo técnico anterior y casi no le dio lugar: tan sólo 84 minutos entre 5 encuentros en este certamen para el serbio, que no pudo convertir.