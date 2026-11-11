Almeyda defiende a Carlos Salcedo de la afición

El DT de Rayados defendió a Carlos Salcedo de las constantes críticas que se le hacen por parte de la afición y la prensa.

Previo al juego ante Querétaro, Matías Almeyda estuvo en conferencia de prensa y fue cuestionado sobre la expulsión de Carlos Salcedo, que lo deja con cuatro jugadores menos para este partido tan importante que les puede dar Liguilla, por lo que el estratega no dudó en reprender la acción de su zaguero, pero además lo defendió.

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Almeyda defiende a Carlos Salcedo

Para el estratega, Salcedo es uno de los elementos más queridos dentro de la plantilla, pero que siempre por temas que no tienen qué ver con el futbol sale duramente criticado. Es por eso que Almeyda habló un poco de su comportamiento dentro del campo, con sus compañeros e incluso con todos los que integran el plantel.

“Carlos ejerce el liderazgo acá, ha resultado raro, porque desde que lo conozco es una persona que los problemas extra futbolísticos siempre lo perjudican. Y si ustedes lo conocieran se lo llevarían a la casa porque es un gran compañero, es muy respetuoso con la gente que trabaja acá, lo quieren todos. Ahora, ¿esa cabeza cómo funciona? ¿Alguien se puso a pensar en todo lo que le pasó? No justifica la expulsión. Es una jugada desmedida donde si no tocaba la pelota estaba fuera, nosotros queremos ser intensos pero sin perder la cabeza” Matías Almeyda

Almeyda puso sobre la mesa el tema personal y es que está seguro de que es uno de los jugadores que más se esfuerza, incluso desde su etapa anterior cuando estaba en Chivas. Detalló que muchas veces las personas que están afuera no se ponen a pensar en los futbolistas como seres humanos y eso está mal.

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“Todo lo que hace Carlos está mal, lo vengo oyendo desde que llegué, estuvo roto 9 meses y estaba mal. Lo conozco desde la época de Chivas, podría estar muy bien, pero siempre estaba mal. Tenía una campaña en contra muy grande, también apoyo al ser humano. Hay un ser humano que ha sufrido, alguna vez hay que pensar en las personas, está bien que es un futbolista, tiene que cumplir y no significa que lo que hizo se le va a aplaudir”. Matías Almeyda

Finalmente dejó claro que el Titán es uno de los jugadores que más da y que muchas veces no recibe ni el mínimo por ello. Él lo traslada hacia la cancha y las capacidades que tiene para poder mostrarse de la mejor manera y aún así siempre está en la boca de todos para realizarle críticas.

“Creo que esa cabecita merece que alguien le dé un poco de cariño, es el único que hace regalos a todo mundo, él no va a querer que yo lo diga y ¿quién le hace un regalo a él? Nadie. Él encuentra una familia en Monterrey y cuando escucho que lo insultan tanto y que le dicen, es muy fuerte. Lo banco, sé cuando está bien, sé cuando está mal…” Matías Almeyda

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En síntesis