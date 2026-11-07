Las 4 bajas que tendrá Rayados para la J7

Rayados dependerá de la penúltima fecha para saber si clasifica a Liguilla y ahora lo tendrá que hacer con 4 bajas para ese partido.

Después de la derrota de 4-0 ante Toluca, Rayados dependía de lo que pudiera hacer Pumas vs América y de una victoria ante Querétaro en su partido pendiente para pelear por meterse a la Liguilla del Apertura 2026. Sin embargo, en este partido se quedó con dos jugadores que no podrán estar en su partido de la penúltima jornada.

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Rayados pierde a 4 jugadores

Este partido que debe correspondiente a la Fecha 7, es la oportunidad que tienen para no alejarse del objetivo y lo tendrán que disputar el próximo sábado 14 de noviembre. El problema es que ya de entrada los jugadores que fueron elegidos para la Fecha FIFA no serán considerados para este partido, es decir, Hugo Cuypers con Bélgica y Jesús Corona con México.

Estas ya son dos bajas que tendrán que tendrá, pero no obstante se le vinieron más complicaciones en el duelo de hoy a Matías Almeyda. Y es que lamentablemente, el duelo ante Toluca no sólo les dejó una goleada que los aleja de la Liguilla, sino que hizo que se quedar sin un par de elementos por suspensión.

La primera ausencia es la de Óliver Torres, quien recibió el cartón amarillo en este duelo. Es uno de los elementos clave para el “Pelado”, por lo que llega a cinco tarjetas amarillas y ahora no podrá estar en el partido de la siguiente semana ante los Gallos, siendo la tercera baja de la Pandilla en este juego tan importante para él.

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Y la segunda baja es la de Carlos Salcedo, ya que salió expulsado por una dura entrada sobre Helinho, por lo que estará fuera también por suspensión. De esta manera, Almeyda tendrá que ajustar de la mejor manera a su equipo si es que quiere conseguir ese pase a la siguiente ronda, por lo que tendrá que analizar qué piezas le convienen.

En síntesis