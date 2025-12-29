Todo parece indicar que el Club León lo que ya quería era terminar con el tema de los fichajes. Dentro de la directiva esmeralda se había mencionado que ya con los que se anunciaron en estos días no había manera de que llegaran algunos otros refuerzos, pero hubo uno en especial que llamó la atención y fue Sebastián Vegas.

El jugador de Rayados era uno de los que llegaba a préstamo con la escuadra esmeralda, incluso, el equipo ya había hecho su presentación oficial, pero resulta que en los videos que publicó el día de ayer el conjunto regiomontano, el futbolista volvió a aparecer para los exámenes médicos en la plantilla, por lo que hizo pensar en que el fichaje se cayó.

¿Ya se cayó el fichaje de Sebastián Vegas?

El chileno terminó su préstamo con Colo Colo y regresó a la escuadra de Monterrey, el conjunto aún es dueño de la carta del jugador, por lo que hasta 2028 si es que alguien no lo compra antes, seguirá perteneciendo a esta institución. Pero el tema es que las cosas no llegaron a un buen término y se complicó.

De acuerdo con la información de Mediotiempo, la operación entre las tres partes aún no había concluido y es que el protocolo de su llegada a El Barrial tenía que cumplirse con la idea de que aprobara sus pruebas médicas y ahora sí se hiciera la llegada al equipo de La Fiera, por lo que no es un tema de un documento o similar.

Por parte de Rayados intentan que se lleve a una mejor disposición para que llegue sin alguna situación. La idea es que se cumplan los procesos que ya tienen establecidos en los clubes, pero en estos días se gestarán los últimos detalles para que sea jugador de León, mientras entrenará en Monterrey hasta que se concrete al 100%.

En síntesis