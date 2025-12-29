Rayados hasta el momento únicamente anunció el fichaje de Daniel Alonso Aceves, quien llegó procedente de Pachuca. Sin embargo, se espera que en las próximas horas el club también comunique el arribo de Luca Orellano, extremo argentino de FC Cincinnati.

La directiva de Monterrey se movió rápido para cerrar dos fichajes que cubren dos necesidades que tenía el plantel de Domènec Torrent. No obstante, el periodista Diego Armando Medina reveló que el club no tiene pensado realizar más fichajes y esto despertó las críticas de los aficionados.

El comunicador reveló en RG La Deportiva que la directiva encabezada por José Antonio Noriega tendría decidido no sumar ningún refuerzo más a Rayados. La única excepción sería si Monterrey vende a algún futbolista y en ese entonces buscaría un jugador que lo reemplace en ese caso.

A la afición le preocupa el delantero centro

Esta decisión de la directiva despertó críticas de los aficionados y sobre todo la mayoría coincide en que a Rayados le hace falta fichar a un delantero centro. Actualmente los ‘9’ del plantel son Germán Berterame, Anthony Martial y Roberto de la Rosa.

Daniel Aceves es por ahora el único fichaje oficial de Rayados (@Rayados)

Sin embargo, lo más probable es que Germán Berterame no esté disponible en la Liguilla porque podría estar en la prelista de Javier Aguirre para el Mundial 2026. A su vez, los aficionados no confían en Anthony Martial y Roberto de la Rosa para ocupar el lugar del delantero nacionalizado mexicano.

“No mames, sigue haciendo falta un 9“, “a final de torneo te quitan a Berterame y quedate con las sobras”, “no hay banca de la media hacia adelante“, son algunas de las respuestas de los aficionados de Rayados a la publicación de Diego Armando Medina informando sobre la decisión de la directiva del club.

Otros hinchas cuestionan que tampoco se busque un portero. Santiago Mele y Luis Cárdenas actualmente son las dos opciones en el plantel en dicha posición, pero Monterrey realizó una inversión por el arquero uruguayo hace pocos meses y es poco probable que hagan otra inversión. Está por verse si finalmente Rayados no hace ningún fichaje más en este mercado invernal de cara a un 2026 exigente con varias competiciones.

Algunas críticas de los aficionados

