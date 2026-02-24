Rayados perdió el domingo con Pumas y la figura de Domènec Torrent comienza a ser discutida tanto por la afición como por la prensa en general. Esto se debe a que Monterrey se ubica fuera de los puestos de la Liguilla en la Liga MX, un hecho que el club regiomontano no se puede permitir.

Es por eso que los próximos partidos de Rayados serán fundamentales para Domènec Torrent y su futuro. Mientras se discute al entrenador, Juninho, un histórico de Tigres, se animó a dar un nombre que encajaría como técnico de Monterrey.

¿A quién propuso Juninho?

Juninho manifestó que el ciclo de Domènec Torrent debería estar terminado y recomendó a Nicolás Sánchez, el ex defensa de Rayados: “Yo digo que hay momentos en los que se debe tomar una decisión, un cierre y listo, buscar quien esté ahí, el que jugaba de central (Nico Sánchez) a veces es necesario que llegue una persona ahí y meta trabajo“.

Las palabras del histórico de Tigres fueron en ‘Futbol Sobre La Mesa’ con Pello Maldonado. Nicolás Sánchez es actualmente uno de los auxiliares de Domènec Torrent, quien también estuvo con Fernando Ortiz y Martín Demichelis en los anteriores ciclos.

Nico Sánchez platicando con Sergio Canales (Imago7)

Anteriormente el ex jugador de Monterrey fue el entrenador principal de Raya2, el equipo filial del club regiomontano en la Liga de Expansión MX. Nicolás Sánchez como jugador estuvo cuatro años en Rayados, donde ganó dos Concachampions y una Liga MX.

Por lo pronto Domènec Torrent seguirá como entrenador de la Pandilla, pero la seguidilla que se le viene en los partidos contra Cruz Azul, Querétaro y Tigres serán fundamentales para el ciclo del técnico español en la institución.

En síntesis