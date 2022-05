Se acabaron las especulaciones y Gerardo Martino dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana. El Tri enfrentará Jamaica, Costa Rica y Panamá, en una triple jornada que puede ser vital de cara a acercarse al Mundial de Qatar 2022. De momento, se ubica en el tercer lugar, por lo que el margen de error es poco.

En la lista, Martino presentó una sorpresa, como lo es la presencia de Julian Araujo, quien parece haber convencido al entrenador argentino en el último amistoso frente a Chile, disputado en Austin. Asimismo, Gerardo Arteaga regresó a la convocatoria después de un tiempo marginado, mientras que Diego Láinez también tuvo su lugar pese a su falta de minutos.

Asimismo, hay algunas ausencias importantes en la nómina, por lo que en Bolavip te acercamos cinco jugadores que no estuvieron entre los convocados por Gerardo Martino.

5) Marcelo Flores

El juvenil del Arsenal, de apenas 18 años, es una de las grandes promesas que tiene el fútbol mexicano. A pesar de su corta edad, hay quienes imaginaron que podría integrar la convocatoria, luego de que disputara sus primeros minutos en el amistoso frente a Chile. Además, Canadá insiste en querer tenerlo con su seleccionado. De momento, Marcelo Flores deberá seguir ganando rodaje con el Arsenal Sub-23.

4) Sebastián Córdova

El mediocampista de 24 años ha sido parte activa de la Selección Mexicana, e incluso tuvo una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Sin embargo, sus últimos meses con el Club América no fueron buenos, a tal punto que en este mercado de pases, salió rumbo a Tigres. En sus primeros dos partidos con los Felinos, Córdova no ha logrado adaptarse, por lo que precisará un tiempo de adaptación. Mientras tanto, Martino decidió no incluirlo.

3) Rodolfo Pizarro

El mediocampista ofensivo de 28 años viene de convertirse en nuevo jugador de Monterrey, en un regreso que genera muchas expectativas en la Liga MX. Sin embargo, Martino decidió no incluirlo en la nómina de convocados, lo cual le hubiese dado un voto de confianza al ex Chivas e Inter Miami.

2) Roberto Alvarado

A los 23 años, el Piojo acaba de salir del Cruz Azul con destino a Chivas de Guadalajara. Al margen de su actualidad, y del nuevo camino que deberá hacer en su nuevo equipo, el mediocampista ofensivo supo ser bien valorado por Gerardo Martino, pero en definitiva, para esta ocasión el Tata optó por otras alternativas, como lo es la de Diego Láinez.

1) Carlos Acevedo

El arquero de Santos Laguna es uno de los mejores en la Liga MX, y uno de los más pedidos por la afición. Estuvo en el amistoso en Austin, frente a Chile, con empate por 2-2, pero para esta ocasión, Martino volvió a optar por sus cuatro convocados habituales: Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera. A pesar de los elogios, Acevedo deberá seguir esperando su oportunidad.